Das Börsenjahr 2026 hat Krypto-Anleger bislang auf eine harte Probe gestellt. Bitcoin und zahlreiche Altcoins mussten erhebliche Kursverluste hinnehmen, eine nachhaltige Erholung lässt weiter auf sich warten. BTC-ECHO hat exklusiv mit Bernhard Wenger, Head of Northern Europe beim Vermögensverwalter 21Shares, gesprochen. Er erklärt, wie er heute 100.000 Euro investieren würde, welche Kryptowährungen er derzeit lieber aus seinem Portfolio heraushält und was es für eine Jahresendrallye braucht.
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