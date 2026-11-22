Der Kursverfall bei Strategy hat sich im November beschleunigt, Ende des Monats fliegt die Aktie aus den MSCI-Indizes. Saylor stellt derweil den Geldfluss um.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Strategy verzeichnete im November einen Kursverlust von rund 40 Prozent und steht aktuell bei 86,13 US-Dollar. â³

Der mNAV fiel unter 1, was bedeutet, dass der Markt die Firma niedriger bewertet als ihre Bitcoin-Bestände. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die Aktie von Strategy handelt derzeit bei 86,13 US-Dollar und hat damit im November rund 40 Prozent ihres Werts verloren. Anfang des Monats befand sie sich noch bei 146,07 US-Dollar. Dadurch ist auch der Börsenwert auf Jahressicht gesunken, welcher nun bei 36,8 Milliarden US-Dollar liegt.

So geht es Strategy

Die wichtigste Kennzahl, die Anleger bei Strategy neben dem Kurs kennen sollten, ist der mNAV. Dieser setzt den Börsenwert ins Verhältnis zum Nettovermögen. Da die Aktie stärker nachgab als der Bitcoin-Bestand, fiel er auf 0,97. Der Markt bewertet Strategy damit niedriger als die eigenen Bitcoin-Bestände, die bei einem Reservewert von 57,1 Milliarden US-Dollar liegen.

Der mNAV fiel unter 1, der Markt bewertet Strategy damit unter dem eigenen Bitcoin-Bestand, Quelle: Strategy

Gehalten werden derzeit 850.849 Bitcoin des Gesamtangebots, wofür Strategy im Durchschnitt 75.456 US-Dollar je Stück auf den Tresen legte. Beim aktuellen Bitcoin-Kurs von rund 61.700 US-Dollar liegt die Position damit etwa 18 Prozent unter Wasser.

Verschärft wird die Lage durch eine Entscheidung des Indexanbieters MSCI, der Strategy zum Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI USA Index streicht und damit auch aus MSCI World und ACWI. Grundlage ist eine im Oktober eingeführte Regel für Unternehmen ohne operatives Geschäft, an deren fünf Kennzahlentests Strategy scheiterte.

Was der mNAV für die Finanzierung bedeutet

Ein mNAV unter 1 ist der Schlüssel dafür, warum Saylor seine Finanzierung umgebaut hat. Wäre er über 1, erhöhte jede neu ausgegebene Aktie den Bitcoin-Bestand pro Anteil. Rutscht die Kennzahl unter diese Marke, dreht sich der Mechanismus um: Wer bereits Anteile hält, wird verwässert.

Aus den Erlösen der vergangenen Woche flossen 188,3 Millionen US-Dollar in den Rückkauf von STRC-Vorzugsaktien und 81,9 Millionen US-Dollar in Bitcoin. Unterm Strich stehen Rückkäufe von rund drei Milliarden US-Dollar, zu Kursen unter dem Ausgabepreis von 100 US-Dollar.

Michael Saylor begründete den Schritt in einer Fragerunde für Investoren mit einer Verengung am Kreditmarkt. Man werde den ausstehenden Bestand an STRC verkleinern, weil zwölf Prozent eine fette Dividende für ein Papier mit Investment-Grade-Einstufung seien. Durch die Rückkäufe verlängere man die Laufzeit, nehme Risiko heraus und verbessere die Kreditqualität.

Was Zinsen und Dividenden kosten

Überprüfen lässt sich auch Saylors Aussage, das Unternehmen verfüge über Mittel für mindestens drei Jahre. Zinsen und Dividenden kosten Strategy jährlich 1,433 Milliarden Dollar. Dem steht eine Reserve von 4,749 Milliarden Dollar gegenüber. Rechnerisch reicht das für etwa 3,3 Jahre. Die reinen Barmittel betragen lediglich 151 Millionen Dollar.

In den Büchern stehen 6,714 Milliarden Dollar Schulden, dazu Vorzugsaktien von 12,709 Milliarden. Die Nettoverschuldung gibt das Unternehmen mit 3,48 Prozent an, den Hebel auf das Bitcoin-Engagement mit 1,39. Chef Phong Le sagte, die Rückkäufe hätten die Bilanz entlastet, nachdem die Kreditmärkte vier bis fünf Monate eng waren. Die Volatilität der MSTR-Aktie lag auf 30-Tage-Sicht bei 75,5 Prozent.