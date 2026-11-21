Michael Saylor wirbt öffentlich für ChatGPT 6.2, während die MicroStrategy-Aktie immer tiefer korrigiert. Droht seinem Bitcoin-Imperium der Zusammenbruch?

Bis in den Frühling 2026 hinein galt Michael Saylor als lebende Bitcoin-Ikone. Auf Konferenzen wurde der Gründer von Strategy (ehemals: MicroStrategy) vom Publikum wie ein Popstar gefeiert, in den sozialen Medien erlangte er Kultstatus. Schließlich startete er mit seiner Softwarefirma im August 2020 als Pionier eine wagemutige Bitcoin-Strategie. Seine Botschaft war klar: Bitcoin ist das perfekte Asset. Er wolle für immer BTC kaufen, und niemals verkaufen – egal, was passiert. Doch seit einem halben Jahr ist der Legendenstatus des 61-jährigen Unternehmers angekratzt, denn Strategy verkaufte tausende Bitcoin und verwässerte zudem Stammaktionäre. Öffentlich zeigt sich Saylor unverändert bullish, obwohl die MSTR-Aktie binnen vier Wochen um fast 40 Prozent einbrach. Warum auf sein jüngstes ChatGPT-Lob nun heftige Kritik folgt und ob Anleger jetzt die Reißleine ziehen sollten, bevor das Konstrukt zusammenbricht.

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