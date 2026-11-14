Als Nicole Nowak 2024 ihren sicheren Konzernjob kündigte, rechnete sie mit einem Bitcoin-Kurs von mehr als 200.000 US-Dollar schon im darauffolgenden Jahr. Rückblickend betrachtet war das eine viel zu optimistische Prognose, aber ihre Entscheidung bereut die frühere Data Analystin trotzdem nicht – denn der Leidensdruck in der Konzernwelt war groß. Im Gespräch mit BTC-ECHO erzählt die YouTuberin, wie ein Pilgerweg ihre berufliche Laufbahn nachhaltig veränderte und was die Zwiebel mit Bitcoin und Bewusstsein zu tun hat. Außerdem verrät sie, was sich ändern würde, wenn die Kryptowährung morgen bei einer Million US-Dollar stünde.
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden