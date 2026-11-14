Cardano-Absturz: Hoskinson sieht seine Arbeit als erledigt

Charles Hoskinson ist mal wieder in Clinch mit Anlegern geraten. Doch Vorwürfe prallen an dem Cardano-Gründer ab.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Cardano hat seit dem Rekordhoch 2021 einen Kurseinbruch von 95 Prozent erlebt. â³

Gründer Charles Hoskinson reagiert auf Anlegerfrust und äußert sich zur Zukunft des Projekts. â³

Die letzte Station der ursprünglichen Roadmap wird 2025 abgeschlossen.

Ohne große Upgrades fehlt es Cardano an Aufmerksamkeit und einer überzeugenden Story. â³

Realistische Ambitionen als “Ethereum-Killer” hat Cardano schon lange nicht mehr. Über die Jahre ist das Projekt relativ gemessen an der Marktkapitalisierung immer weiter zurückgefallen. Davon zeugt auch ein Kurseinbruch von 95 Prozent seit dem Rekordhoch 2021. Der Frust mancher Anleger über die enttäuschende Kursperformance entlädt sich vor allem bei Cardano-Gründer Charles Hoskinson, der wie kein zweiter für das Projekt steht. Dieser reagierte nun in einem Livestream wie gewohnt deutlich auf die Kritik.

Cardano in der Sinnkrise

“Ihr wollt, dass ich eure Bags pumpe”, entgegnete ein leicht aufgebrachter Hoskinson den Vorwürfen, er habe zu hohe Erwartungen an die Kursentwicklung geweckt. Auf frühere Aussagen will er sich jedoch nicht festnageln lassen: “Ich habe nie Kurssteigerungen versprochen oder dass wir andere überholen, ich habe gesagt, dass es möglich ist”.

Das ist, wie frühe Aussagen belegen, jedoch nur bedingt richtig. Darüber, dass Cardano nicht nur Ethereum, sondern auch Bitcoin verdrängen wird, hat sich Hoskinson mehrfach öffentlich geäußert – und das selten im Konjunktiv. Wichtig zu betonen war dem Cardano-Gründer hingegen, sein Wort bei der Roadmap gehalten zu haben. “Alles, von dem ich gesagt habe, dass es gebaut wird, wurde gebaut”. Das stimmt: Cardano hat seine wichtigsten Entwicklungsschritte abgearbeitet. Jedoch könnte auch das Teil der Sinnkrise bei Cardano sein.

Mit dem Plomin-Upgrade hat Cardano Anfang 2025 auch die letzte Station seiner ursprünglichen Roadmap abgeschlossen. Die Schattenseite davon: Ohne große Upgrades fehlt es dem Krypto-Projekt zunehmend an einer guten Story und Aufmerksamkeit. Für die muss daher wohl weiterhin Charles Hoskinson sorgen, der zumindest noch nicht den Anschein macht, sich von dieser Rolle zurückziehen zu wollen.

Der ADA-Kurs notiert derweil mit aktuell 0,16 US-Dollar wieder auf dem Niveau von vergangenem Sommer. Wie es in den kommenden Tagen weitergehen könnte, lest ihr in der Kursanalyse: Cardano an wichtiger Unterstützung – droht ADA der nächste Kursrutsch?