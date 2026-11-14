Nach einigen Zugeständnissen an die Investoren, ließ Bitcoin gegen Ende Oktober hoffen: Ein Ausbruch auf über 80.000 US-Dollar konnte die Stimmung deutlich heben. Doch am Freitag rutschte der Bitcoin-Kurs dann zeitweise auf 68.000 US-Dollar. Damit fiel die größte Kryptowährung unter ihr Hoch vom November 2021. Aktuell notiert Bitcoin wieder bei knapp 70.000 US-Dollar. Für Kritiker wie Peter Schiff ist längst klar: Das ist ein langfristiger Bärenmarkt. Und auch ein Marktanalyst glaubt nicht nur an einen weiteren Rückgang – er hofft sogar darauf.
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