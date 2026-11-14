App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Anthropic-IPO im Blick
Jetzt deinen Zugang über Kraken anfragen.
Meinungs-ECHO 

“Bitcoin befindet sich in einem langfristigen Bärenmarkt”

Bitcoin ist kurzzeitig auf 68.000 US-Dollar abgerutscht. Peter Schiff fühlt sich in seiner Warnung bestätigt, Analyst Benjamin Cowen hielte selbst einen Fall auf 54.000 US-Dollar für eine gute Nachricht.

|
BTC-ECHO bei Google bevorzugen
Peter Schiff vor Bitcoin-Münzen und rotem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Peter Schiff teilt gegen Bitcoin aus

Nach einigen Zugeständnissen an die Investoren, ließ Bitcoin gegen Ende Oktober hoffen: Ein Ausbruch auf über 80.000 US-Dollar konnte die Stimmung deutlich heben. Doch am Freitag rutschte der Bitcoin-Kurs dann zeitweise auf 68.000 US-Dollar. Damit fiel die größte Kryptowährung unter ihr Hoch vom November 2021. Aktuell notiert Bitcoin wieder bei knapp 70.000 US-Dollar. Für Kritiker wie Peter Schiff ist längst klar: Das ist ein langfristiger Bärenmarkt. Und auch ein Marktanalyst glaubt nicht nur an einen weiteren Rückgang – er hofft sogar darauf.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Chainlink-Münze
TradFi trifft KryptoChainlink: Moody’s testet Kreditratings auf der Blockchain – kann LINK profitieren?
Porträt von Zineb Nouns
Interview zur Krypto-Lücke der Geschlechter“Alle verstehen das, außer mir”: Warum Krypto viele Frauen abschreckt
Das Bild zeigt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil.
Krypto in DACHBitcoin-Haltefrist gerettet? “Ich würde mich noch nicht zu früh freuen”
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Pearl
1,41
17.74%
Injective
7,27
7.74%
Midnight
0,041933
6.13%
Figure Heloc
0,946369
4.54%
MemeCore
0,759192
3.40%
Beldex
0,067291
1.45%
Monero
479,66
1.06%
TRON
0,282976
0.65%
LEO Token
8,43
0.60%
World Liberty Financial
0,043054
0.45%
Ether.fi
0,508221
-8.54%
Internet Computer
2,19
-7.58%
Bitway
0,703407
-6.85%
Pepe
0,000004
-6.74%
Ethena
0,116981
-6.19%
Gram (prev. Toncoin)
0,975321
-6.16%
Filecoin
0,621105
-5.96%
Solana
68,46
-5.60%
Gate
7,49
-5.35%
Lighter
2,79
-4.95%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren