Bitcoin ist kurzzeitig auf 68.000 US-Dollar abgerutscht. Peter Schiff fühlt sich in seiner Warnung bestätigt, Analyst Benjamin Cowen hielte selbst einen Fall auf 54.000 US-Dollar für eine gute Nachricht.

“Bitcoin befindet sich in einem langfristigen Bärenmarkt”

“Bitcoin befindet sich in einem langfristigen Bärenmarkt”

Nach einigen Zugeständnissen an die Investoren, ließ Bitcoin gegen Ende Oktober hoffen: Ein Ausbruch auf über 80.000 US-Dollar konnte die Stimmung deutlich heben. Doch am Freitag rutschte der Bitcoin-Kurs dann zeitweise auf 68.000 US-Dollar. Damit fiel die größte Kryptowährung unter ihr Hoch vom November 2021. Aktuell notiert Bitcoin wieder bei knapp 70.000 US-Dollar. Für Kritiker wie Peter Schiff ist längst klar: Das ist ein langfristiger Bärenmarkt. Und auch ein Marktanalyst glaubt nicht nur an einen weiteren Rückgang – er hofft sogar darauf.

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