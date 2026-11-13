Aus den amerikanischen Spot-ETFs auf Bitcoin flossen am Donnerstag netto 284 Millionen US-Dollar ab. Bei den Ethereum-Produkten waren es 70,57 Millionen. Das verwaltete Vermögen der Bitcoin-ETFs sank damit auf 89,56 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Mitte September lagen die Bestände noch bei über 110 Milliarden.
Der Kurs folgt den Abflüssen
Parallel dazu rutschte der Bitcoin-Kurs unter die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit zwölf Wochen. Innerhalb von 24 Stunden wurden gehebelte Positionen im Wert von über 1,6 Milliarden US-Dollar aufgelöst. Der Dollar-Index erreichte den höchsten Stand seit 19 Monaten, was Anlagen ohne laufende Erträge unter Druck setzt. Eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember gilt inzwischen als nahezu sicher. Der zusätzliche FUD rund um den Nvidia-Skandal hilft der Lage ebenfalls nicht. Die ETFs gelten als Gradmesser für die Nachfrage institutioneller Anleger, weil sie den Einstieg über klassische Depots ermöglichen. Anhaltende Abflüsse deuten darauf hin, dass diese Gruppe ihre Positionen derzeit eher abbaut als aufstockt.