Seit knapp zwei Wochen ziehen Anleger Geld aus den amerikanischen Krypto-ETFs ab. Die Serie fällt in eine Phase, in der auch der Kurs nachgibt.

Anleger ziehen weiter Geld aus den Krypto-ETFs ab

Anleger ziehen weiter Geld aus den Krypto-ETFs ab

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Der Bitcoin-Kurs fiel unter die Marke von 70.000 US-Dollar.

Das verwaltete Vermögen der Bitcoin-ETFs sinkt auf 89,56 Milliarden US-Dollar.

Anhaltende Abflüsse deuten auf einen Rückgang des Interesses institutioneller Anleger hin. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Aus den amerikanischen Spot-ETFs auf Bitcoin flossen am Donnerstag netto 284 Millionen US-Dollar ab. Bei den Ethereum-Produkten waren es 70,57 Millionen. Das verwaltete Vermögen der Bitcoin-ETFs sank damit auf 89,56 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Mitte September lagen die Bestände noch bei über 110 Milliarden.

Die Abflüsse aus den Bitcoin-ETFs halten seit sechs Handelstagen an, Quelle: SoSoValue

Der Kurs folgt den Abflüssen

Parallel dazu rutschte der Bitcoin-Kurs unter die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit zwölf Wochen. Innerhalb von 24 Stunden wurden gehebelte Positionen im Wert von über 1,6 Milliarden US-Dollar aufgelöst. Der Dollar-Index erreichte den höchsten Stand seit 19 Monaten, was Anlagen ohne laufende Erträge unter Druck setzt. Eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember gilt inzwischen als nahezu sicher. Der zusätzliche FUD rund um den Nvidia-Skandal hilft der Lage ebenfalls nicht. Die ETFs gelten als Gradmesser für die Nachfrage institutioneller Anleger, weil sie den Einstieg über klassische Depots ermöglichen. Anhaltende Abflüsse deuten darauf hin, dass diese Gruppe ihre Positionen derzeit eher abbaut als aufstockt.