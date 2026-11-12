Nvidia-Chef Jensen Huang muss nach drei Jahrzehnten seinen Platz räumen. Warum die Krypto-Branche scharfe Kritik am Führungswechsel beim KI-Vorreiter übt.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Jensen Huang tritt nach einem Medienskandal als CEO von Nvidia zurück. â³

Bitcoin korrigiert und notiert aktuell bei 71.600 US-Dollar. â³

Die Krypto-Branche reagiert skeptisch auf den Führungswechsel.

Experten warnen vor möglichen Folgen für die KI-Industrie und Bitcoin. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Mehr als drei Jahrzehnte stand Jensen Huang an der Spitze von Nvidia, nun tritt der 63-jährige Mitgründer des Tech-Konzern infolge eines mehrtägigen Medienskandals als CEO zurück. Ihm werden zwei außereheliche Affären vorgeworfen, eine davon mit der Geschäftsfrau Alice Huang, welche in Verbindung zum chinesischen Geheimdienst stehen soll. Die Spionagevorwürfe konnten bislang allerdings nicht unabhängig bestätigt werden.

In einer ersten Reaktion brach die Nvidia-Aktie auf 150 US-Dollar ein, konnte sich aber inzwischen wieder auf 165 US-Dollar erholen. Auf Monatssicht notiert der Tech-Wert dennoch fast 30 Prozent im Minus. Auch der Bitcoin-Kurs korrigierte am Nachmittag weiter und notiert im Moment des Schreibens bei 71.600 US-Dollar, ein Verlust von vier Prozent gegenüber dem Vortag.

Krypto-Branche reagiert skeptisch

Schon vor dem Skandal war die Nvidia-Aktie unter Druck geraten, stehen die Zeichen infolge des demokratischen Erdrutschsieg bei den US-Midterms doch auf strengere Regulierung von KI-Infrastruktur. In der Krypto-Branche stößt der Führungswechsel nur auf wenig Verständnis. So schreibt Binance-Gründer Changpeng Zhao etwa, dass es ein “Fehler von Nvidia” sei, Jensen Huang zurücktreten zu lassen.

Jensen Huang and the Nvidia board just made a massive mistake.



He should not have resigned.



The board should have taken the time to conduct a thorough investigation, consult with shareholders, and carefully evaluate the long-term implications of this decision.



There is no… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 12, 2026

Finanzkommentator Kobeissi Letter bezeichnet den Rücktritt gar als “den kostspieligsten Fehler der KI-Revolution”, während Bitcoin-Podcaster Anthony Pompliano kritisiert, dass Huang schon “vor Abschluss der unabhängigen Untersuchung” aus seiner Position gedrängt wird. Nvidia teilte erst vor wenigen Stunden mit, dass der Vorstand nach einem festen CEO sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens suchen würde, wobei Finanzchefin Colette Kress in der Zwischenzeit die Geschäftsleitung übernimmt.

Wie es für Bitcoin in den kommenden Tagen und Wochen weitergehen könnte, erfahrt ihr in der neuen Kursanalyse: “Hält die 70.000-Dollar-Marke?“.