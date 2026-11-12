Mehr als drei Jahrzehnte stand Jensen Huang an der Spitze von Nvidia, nun tritt der 63-jährige Mitgründer des Tech-Konzern infolge eines mehrtägigen Medienskandals als CEO zurück. Ihm werden zwei außereheliche Affären vorgeworfen, eine davon mit der Geschäftsfrau Alice Huang, welche in Verbindung zum chinesischen Geheimdienst stehen soll. Die Spionagevorwürfe konnten bislang allerdings nicht unabhängig bestätigt werden.
In einer ersten Reaktion brach die Nvidia-Aktie auf 150 US-Dollar ein, konnte sich aber inzwischen wieder auf 165 US-Dollar erholen. Auf Monatssicht notiert der Tech-Wert dennoch fast 30 Prozent im Minus. Auch der Bitcoin-Kurs korrigierte am Nachmittag weiter und notiert im Moment des Schreibens bei 71.600 US-Dollar, ein Verlust von vier Prozent gegenüber dem Vortag.
Krypto-Branche reagiert skeptisch
Schon vor dem Skandal war die Nvidia-Aktie unter Druck geraten, stehen die Zeichen infolge des demokratischen Erdrutschsieg bei den US-Midterms doch auf strengere Regulierung von KI-Infrastruktur. In der Krypto-Branche stößt der Führungswechsel nur auf wenig Verständnis. So schreibt Binance-Gründer Changpeng Zhao etwa, dass es ein “Fehler von Nvidia” sei, Jensen Huang zurücktreten zu lassen.
Finanzkommentator Kobeissi Letter bezeichnet den Rücktritt gar als “den kostspieligsten Fehler der KI-Revolution”, während Bitcoin-Podcaster Anthony Pompliano kritisiert, dass Huang schon “vor Abschluss der unabhängigen Untersuchung” aus seiner Position gedrängt wird. Nvidia teilte erst vor wenigen Stunden mit, dass der Vorstand nach einem festen CEO sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens suchen würde, wobei Finanzchefin Colette Kress in der Zwischenzeit die Geschäftsleitung übernimmt.
Wie es für Bitcoin in den kommenden Tagen und Wochen weitergehen könnte, erfahrt ihr in der neuen Kursanalyse: “Hält die 70.000-Dollar-Marke?“.