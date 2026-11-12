Unternehmen sollen künftig rund um die Uhr mit digitalen Währungen bezahlen können. AllUnity setzt dafür auf eine Partnerschaft mit Tereina.

AllUnity und Tereina: Werden Stablecoins jetzt für Unternehmen alltagstauglich?

AllUnity und Tereina: Werden Stablecoins jetzt für Unternehmen alltagstauglich?

Rund um die Uhr bezahlen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Tereina und AllUnity kooperieren, um Stablecoins in Unternehmenszahlungen zu integrieren. â³

Unternehmen können über SAP Pay direkt mit digitalen Währungen bezahlen, ohne bestehende Prozesse zu ändern. â³

Vier Stablecoins sind an Euro, US-Dollar, Schweizer Franken und Schwedische Krone gekoppelt. â³

Die Integration verspricht einfacheren Währungsumtausch und neue Zahlungsmethoden für Finanzabteilungen. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Das vom Softwarekonzern SAP unterstützte Unternehmen Tereina arbeitet künftig mit dem europäischen Stablecoin-Emittenten AllUnity zusammen. Unternehmen sollen direkt über SAP Pay mit digitalen Währungen bezahlen können, ohne ihre bisherigen Zahlungsprozesse verlassen zu müssen. Zum Einsatz kommen vier Stablecoins, deren Wert jeweils an den Euro, den US-Dollar, den Schweizer Franken oder die Schwedische Krone gekoppelt ist.

Die neuen Zahlungsmöglichkeiten stehen laut AllUnity ab sofort über die Tereina-Plattform zur Verfügung, zunächst für SAP Cloud ERP mit SAP Pay. Die Stablecoins EURAU, USDAU, CHFAU und SEKAU entsprechen den europäischen MiCAR-Vorgaben und sind vollständig durch Reserven in der jeweiligen Währung gedeckt. Jeder Token lässt sich im Verhältnis eins zu eins zum Nennwert einlösen.

AllUnity erweitert Stablecoin-Zahlungen

Ein wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit ist die direkte Einbindung in bestehende Unternehmenssoftware. Finanzabteilungen können die Stablecoins künftig neben klassischen Banküberweisungen als Zahlungsmethode auswählen. Über den Business Mint Account von AllUnity lassen sich die digitalen Währungen außerdem direkt gegen Bankguthaben ausgeben und wieder einlösen. Eine zusätzliche Kryptobörse ist dafür nach Angaben des Unternehmens nicht erforderlich.

Auch der Währungsumtausch soll einfacher werden: Mit AllUnity Stablecoin FX können Unternehmen beispielsweise Euro in einen Stablecoin umwandeln, der an den Schweizer Franken gekoppelt ist, ohne zuvor ein entsprechendes Fremdwährungskonto eröffnen zu müssen. Das könnte vor allem bei internationalen Lieferantenzahlungen interessant werden, wenn Rechnungen in unterschiedlichen Landeswährungen beglichen werden.

AllUnity-Chef Alexander Höptner sieht darin einen wichtigen Schritt für den Einsatz digitaler Währungen im Unternehmensalltag: “Unternehmen wickeln ihre Geschäfte nicht in einer einzigen Währung ab, und das sollte auch für Zahlungen mit Stablecoins gelten”, erklärte er in der Pressemitteilung.

Und weiter: “Finanzabteilungen benötigen reguliertes digitales Geld in den Währungen, in denen sie tatsächlich Rechnungen stellen, und zwar innerhalb der Systeme, die sie bereits nutzen.”