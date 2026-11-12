Dogecoin steht vor einem wichtigen Schritt: Mit DogeOS sollen künftig auch Smart Contracts und DeFi-Anwendungen möglich sein. Kann das dem DOGE-Kurs neuen Schwung geben?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Dogecoin erhält mit DogeOS eine neue Anwendungsschicht für Smart Contracts. â³

Über 100 Entwickler arbeiten an DeFi-Anwendungen und Blockchain-Spielen für DOGE.

Der aktuelle DOGE-Kurs schwankt zwischen 0,06638 und 0,06877 US-Dollar. â³

Prognosen zeigen mögliche Kursbewegungen zwischen 0,062 und 0,077 US-Dollar.

Dogecoin könnte schon bald deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten erhalten, denn mit DogeOS steht eine neue Anwendungsschicht kurz vor dem Mainnet-Start. Wie DogeOS-Gründer und CEO Jordan Jefferson erklärte, ist die erste Version bereits fertig entwickelt und hat sämtliche Sicherheitsprüfungen abgeschlossen. Ein konkretes Startdatum nannte Jefferson allerdings nicht. Mit DogeOS sollen Entwickler künftig auch DeFi-Anwendungen und Blockchain-Spiele für Dogecoin anbieten können.

Technisch setzt DogeOS auf eine mit Ethereum kompatible Anwendungsschicht, die den Einsatz von Smart Contracts ermöglicht. Wie aus übereinstimmenden Medienberichten hervorgeht, arbeiten bereits mehr als 100 Entwickler an entsprechenden Projekten, wobei sich das Team vor dem Start noch auf die Anbindung von Wallets und Krypto-Börsen konzentriert. Damit könnte DOGE künftig auch außerhalb des bisherigen Zahlungsverkehrs zum Einsatz kommen.

Kann diese Entwicklung dem DOGE-Kurs neuen Auftrieb verleihen?

Diese Marken sind jetzt entscheidend

Der Dogecoin-Kurs hat in den vergangenen 12 bis 24 Stunden zwischen 0,06638 und 0,06877 US-Dollar geschwankt. Aktuell notiert DOGE bei 0,06715 US-Dollar und damit unter dem Vortagesschlusskurs von 0,06823 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 10,5 Milliarden US-Dollar.

Auch technisch zeigt sich DOGE derzeit eher schwach. Der Kurs liegt unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 20 Handelsperioden (EMA 20) bei 0,06863 US-Dollar. Zudem erreichte Dogecoin zuletzt immer niedrigere Hoch- und Tiefpunkte, was auf einen kurzfristigen Abwärtstrend hindeutet. Eine wichtige Unterstützung liegt bei 0,06638 US-Dollar, auf der Oberseite bilden 0,06863 und 0,07085 US-Dollar die nächsten Widerstände.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei rund 42,1 Punkten und zeigt, dass die Verkäufer derzeit leicht die Oberhand haben. Von einer stark überverkauften Marktlage kann allerdings noch keine Rede sein. Der MACD deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck etwas nachlässt und sich der Kurs kurzfristig stabilisieren könnte.

Kommt jetzt die nächste Erholung?

Für den 12. November 2026 bleibt die kurzfristige Prognose für Dogecoin neutral bis leicht negativ. Der Kurs bewegt sich weiterhin in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Sollte DOGE unter die Unterstützung bei 0,06638 US-Dollar fallen, könnte sich der Abwärtstrend verstärken.

Auf der anderen Seite wäre ein Anstieg über 0,06863 US-Dollar ein erstes positives Signal. Gelingt dieser Ausbruch bei steigendem Handelsvolumen, könnte sich der DOGE-Kurs zunächst in Richtung 0,070 US-Dollar erholen. Bei einer stärkeren Aufwärtsbewegung wäre auch ein Anstieg bis auf 0,077 US-Dollar denkbar.

Für Anleger kommt es deshalb vor allem darauf an, ob Dogecoin die genannten Kursmarken nachhaltig überwindet oder unterschreitet. Das Handelsvolumen und die Schlusskurse der nächsten Handelsperioden könnten zeigen, ob sich eine Erholung abzeichnet oder die Verkäufer weiter die Kontrolle behalten.

Dogecoin-Prognose: Darauf kommt es an

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent könnte sich der DOGE-Kurs weiterhin zwischen 0,06638 und 0,07085 US-Dollar bewegen. Dafür müsste der RSI stabil zwischen 40 und 50 Punkten bleiben und der Kurs weiterhin unter dem EMA 20 notieren. Auch die Schwankungsbreite der Bollinger-Bänder dürfte sich dabei kaum verändern.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent und sieht einen Kursanstieg auf 0,07085 bis 0,07731 US-Dollar vor. Dafür müsste der RSI über 50 Punkte steigen und DOGE den EMA 20 bei 0,06863 US-Dollar mit zunehmendem Handelsvolumen überwinden. Ein anschließender Ausbruch über 0,07085 US-Dollar könnte die Aufwärtsbewegung bestätigen.

Bärisches Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent könnte der DOGE-Kurs auf 0,062 US-Dollar zurückfallen. Voraussetzung dafür wäre ein Rückgang des RSI unter 35 Punkte sowie ein Schlusskurs unter der Unterstützung bei 0,06638 US-Dollar. Steigt dabei das Verkaufsvolumen, könnte sich der Abwärtstrend zunächst in Richtung 0,064 US-Dollar und anschließend bis auf 0,062 US-Dollar verstärken.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.