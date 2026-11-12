Der Kurs wankt, die Stimmung am Markt kippt. Die Daten der Blockchain erzählen hingegen eine ganz andere Geschichte: Ist Bitcoin deutlich unterbewertet?

Bitcoin viel zu billig? Was sagen die On-Chain Daten

Bitcoin viel zu billig? Was sagen die On-Chain Daten

Was die Blockchain verrät

Wie teuer ist Bitcoin gemessen an seiner bisherigen Kursentwicklung? Eine Antwort darauf liefern Modelle, die den aktuellen Preis mit langfristigen Trends vergleichen. Demnach notiert Bitcoin derzeit ungewöhnlich niedrig. Auch die Daten der Blockchain zeigen eine Konstellation, die in der Vergangenheit nur selten zu beobachten war. Was steckt hinter den Zahlen?

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