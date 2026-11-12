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Was die Blockchain verrät 

Bitcoin viel zu billig? Was sagen die On-Chain Daten

Der Kurs wankt, die Stimmung am Markt kippt. Die Daten der Blockchain erzählen hingegen eine ganz andere Geschichte: Ist Bitcoin deutlich unterbewertet?

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Goldene Bitcoin-Münze auf einer dunklen Computerplatine mit leuchtenden orangen Lichtern

Beitragsbild: Shutterstock

 | Nach dem Absturz zeigen die Daten der Blockchain ein seltenes Signal für Bitcoin.

Wie teuer ist Bitcoin gemessen an seiner bisherigen Kursentwicklung? Eine Antwort darauf liefern Modelle, die den aktuellen Preis mit langfristigen Trends vergleichen. Demnach notiert Bitcoin derzeit ungewöhnlich niedrig. Auch die Daten der Blockchain zeigen eine Konstellation, die in der Vergangenheit nur selten zu beobachten war. Was steckt hinter den Zahlen?

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