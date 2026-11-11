Bitcoin fängt sich nach den Inflationsdaten, doch ETF-Abflüsse und Liquidationen drücken auf die Stimmung. Am Abend steht eine Entscheidung an, die einen der größten Bitcoin-Käufer treffen könnte.

Bitcoin-Anleger in Angst: Fliegt Strategy heute aus dem MSCI-Index?

Bitcoin-Anleger in Angst: Fliegt Strategy heute aus dem MSCI-Index?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs schwankt nach US-Inflationsdaten und liegt aktuell bei rund 73.700 US-Dollar. â³

MSCI entscheidet heute über mögliche Ausschlüsse, die auch Bitcoin betreffen könnten. â³

Abflüsse aus Bitcoin ETFs belasten den Markt, während Ethereum ebenfalls sinkt. â³

Strategy, einer der größten Bitcoin-Käufer, könnte unter Druck geraten. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Bitcoin-Kurs hat die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten mit einem kurzen Rücksetzer verarbeitet. Über Nacht fiel der Kurs auf etwa 72.700 US-Dollar, am heutigen Mittwochmorgen kostet Bitcoin wieder rund 73.700 US-Dollar. Vom Hoch der Vorwoche bei 81.079 US-Dollar ist die Kryptowährung damit gut neun Prozent entfernt. Die Verbraucherpreise waren im Oktober um 0,4 Prozent gestiegen, erwartet waren 0,3 Prozent; eine Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt laut CME FedWatch Tool mit 99,1 Prozent als nahezu sicher.

Ethereum, ETFs und Angst am Bitcoin-Markt

Ethereum verliert mit 3,8 Prozent auf 2.053 US-Dollar noch deutlicher. Die Stimmung am Markt trübt sich weiter ein: Der Fear & Greed Index fiel von 32 auf 29 Punkte und signalisiert Angst.

Aus den Bitcoin ETFs flossen laut SoSoValue am gestrigen 10. November rund 95 Millionen US-Dollar ab, bereits der vierte Tag in Folge mit Abflüssen. Binnen 24 Stunden wurden zudem Bitcoin-Positionen im Wert von rund 203 Millionen US-Dollar liquidiert, davon 175 Millionen US-Dollar auf der Long-Seite. Beides hat den Abwärtsdruck verstärkt.

MSCI entscheidet über Strategy

Am Abend steht eine Entscheidung an, die auch für Bitcoin relevant ist. Um 23 Uhr (MEZ) gibt MSCI mögliche Änderungen an seinem Global Investable Market Index bekannt; Unternehmen, die als „nicht operativ“ gelten, können demnach ausgeschlossen werden. Strategy rechnet laut eigenem Quartalsbericht mit dem Ausschluss. JPMorgan schätzt, dass Indexfonds dann Strategy-Aktien im Wert von rund 2,8 Milliarden US-Dollar verkaufen müssten. Strategy selbst hatte argumentiert, dass solche Fonds nur 3,1 Prozent der Aktien halten, und den Vorschlag als „fehlgeleitet“ kritisiert.

Heute kommt es zur Entscheidung I Quelle: Strategy

Für den Markt zählt vor allem die Rolle von Strategy als einer der größten Bitcoin-Käufer. Das Unternehmen hält 850.364 BTC zu einem Durchschnittspreis von 75.456 US-Dollar und liegt damit derzeit im Minus. Gerät die Aktie unter Druck, wird es schwieriger, über neue Aktien Geld für weitere Käufe aufzunehmen.

Diese Termine müssen Investoren im Blick behalten

Am Donnerstag folgen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Verkaufszahlen bestehender Häuser in den USA, am Freitag die Erzeugerpreise. Welche Termine diese Woche noch wichtig werden, zeigt der Wochenausblick.