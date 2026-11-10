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Midterms und die Folgen 

Was die Midterm-Wahlen für die US-Krypto-Regulierung bedeuten

Nach den Midterms wird es eng für den CLARITY Act. Doch für die Krypto-Branche könnte die Wahl 2028 weitreichendere Folgen haben.

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Donald Trump steht umgeben von mehreren Männern in Anzügen an einem Rednerpult mit dem Siegel des US-Präsidenten

Beitragsbild: picture alliance

 | Noch gibt Trump bei der Krypto-Politik den Ton an, nach den Midterms könnte sich das ändern

Vergangene Woche haben die Amerikaner das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt. Die Demokraten holten beide Kammern und bestätigten damit, was die Prognosemärkte vorhergesagt hatten. Ob Donald Trump damit zur Lame Duck wird, lässt sich schwer bestreiten. Ihm bleiben zwei Restjahre im Weißen Haus mit viel Tinte im Füller, aber praktisch keiner Durchschlagskraft im Kongress. Durch das Scheitern des Clarity Act muss sich die Branche wohl weiter bis zu einer gesetzlichen Grundlage gedulden. Bis dahin bestimmen einzelne Behördenchefs, was erlaubt ist und was nicht. Dieses Konstrukt könnte spätestens zur Präsidentschaftswahl 2028 auf die Füße fallen.

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