Ein Affe mit pinker Schleife, ein Elon-Musk-Banner: Was nach gewöhnlichen Memecoins aussieht, dient Nordkoreas Hackern als Werkzeug zur Geldwäsche. So schleusen sie die Beute aus dem Binance Hack durch die Blockchain.

Wie Nordkorea die Binance-Beute mit Memecoins tarnt

Wie Nordkorea die Binance-Beute mit Memecoins tarnt

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Nordkoreanische Hacker nutzen Memecoins zur Geldwäsche nach dem Binance-Hack. â³

Zwischen 5. und 7. November wurden mindestens sechs Token auf der NEAR Blockchain erstellt. â³

Die Methode tarnt die Transaktionen und erschwert die Nachverfolgung für Ermittler. â³

Ähnliche Techniken wurden bereits nach dem Bybit-Hack 2025 beobachtet.

Nordkoreanische Hacker nutzen selbst erstellte Memecoins, um die Beute aus dem Binance Hack zu waschen. Laut einem Elliptic-Bericht haben sie zwischen dem 5. und 7. November mindestens sechs eigene Token auf der NEAR Blockchain erstellt und darüber rund 117.000 NEAR geschleust, umgerechnet etwa 430.000 US-Dollar. Bei dem Angriff auf Binance hatten die Täter rund 6,3 Milliarden US-Dollar erbeutet.

So funktioniert der Trick mit der Binance-Beute

Die Hacker koppeln jeden neuen Token in einem Liquiditätspool einer dezentralen Börse an NEAR. Eine Gruppe von Wallets kauft den Token mit gestohlenen NEAR, eine zweite verkauft ihn zurück und zieht die NEAR ab. “Zu keinem Zeitpunkt fließen die gestohlenen Gelder direkt von einer kaufenden Wallet zu einer einsammelnden Wallet, weil der Pool dazwischensitzt”, heißt es im Elliptic-Bericht. Ein Token kostet dabei nur rund 90 US-Dollar. Mit Cartoon-Logos und Namen wie FUK oder SINU wirken sie wie gewöhnliche Memecoins, sodass die beteiligten Wallets eher nach Spekulanten als nach Geldwäschern aussehen.

Gehandelt wurden die Token praktisch nur vom Netzwerk der Hacker selbst. Fünf der sechs Ersteller wurden zwei bis 13 Minuten vor dem nächsten Launch mit Erlösen aus dem vorherigen Token finanziert.

Bekannte Methode aus dem Bybit-Hack

Neu ist das Vorgehen nicht. Nach dem Bybit-Hack 2025 flossen mindestens 24 Millionen US-Dollar über einen eigens erstellten Token auf Tron, und auch die Binance-Beute wanderte bereits über ähnliche Wege auf Tron und Solana. “Nordkoreas Geldwäscher verlassen sich selten auf eine einzige Technik. Stattdessen stapeln sie viele billige Techniken, von denen jede ein wenig mehr Verzögerung bringt”, heißt es weiter.

Mit desen und anderen “Memecoins” betriebt Nordkorea Geldwäsche I Quelle: Elliptic

Doch nicht alle Hoffnung ist verloren: On-chain bleiben die Transaktionen nachverfolgbar, die Methode bremst Ermittler lediglich aus. Wie Hacker solche Angriffe durchführen und warum die Rückholung gestohlener Gelder häufig scheitert, hat Blockchain-Ermittler Albert Quehenberger in einem Gespräch mit BTC-ECHO erklärt.