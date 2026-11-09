Die NYSE will tokenisierte Aktien über Avalanche abwickeln. Der AVAX-Kurs legte daraufhin deutlich zu.

Die New Yorker Börse setzt bei tokenisierten Aktien auf Avalanche

Die New Yorker Börse setzt bei tokenisierten Aktien auf Avalanche

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die New Yorker Börse setzt auf Avalanche für tokenisierte Aktien. â³

Geplant sind schnelle Transaktionen und Abwicklung über die Blockchain. â³

Konkurrenz durch Nasdaq und DTCC, die eigene Lösungen entwickeln.

Der AVAX-Kurs reagiert positiv auf die Ankündigung, während Bitcoin zurückbleibt.

Wer wickelt künftig die Aktiengeschäfte an der Wall Street ab? Die Antwort darauf lautet Avalanche. Das Netzwerk stellt die Technik für Clearing und Abwicklung der geplanten Plattform für tokenisierte Aktien der New York Stock Exchange bereit. Innerhalb des Konzerns ist das nicht die erste Wette dieser Art. Erst vor wenigen Wochen investierte die NYSE-Mutter Intercontinental Exchange in Hyperliquid.

Unter Avalanche-Anlegern macht sich scheinbar Hoffnung breit, der AVAX-Kurs legte innerhalb der ersten Stunden nach der Meldung um knapp 11 Prozent zu. Bitcoin und andere große Kryptowährungen hinken dagegen hinterher. Der Binance-Hack, fallende Technologieaktien und die Aussicht auf höhere US-Zinsen setzen dem Krypto-Markt weiter zu.

Nur die Abwicklung läuft über die Blockchain

Wichtig zu unterscheiden ist der Use Case der Chain, denn die NYSE verlagert nicht den gesamten Aktienhandel auf eine Blockchain. Gehandelt wird weiterhin über die hauseigene Technik namens Pillar, auf der Avalanche-Chain sollen erstmal nur Abwicklung, Verwahrung und Clearing laufen.

Dennis Lee, bei der NYSE für digitale Emissionen zuständig, begründete die Wahl mit praktischen Anforderungen. Man suche für jede Aufgabe die passende Technik und habe ein Abwicklungssystem gebraucht, das Transaktionen schnell verarbeitet, kalkulierbare Kosten verursacht und den Zugang kontrollierbar hält.

Geplant ist ein Handel rund um die Uhr mit sofortiger Abwicklung und Finanzierung über Stablecoins, wobei das Vorhaben noch unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch die Aufsicht steht.

Konkurrenz gibt es dabei reichlich. Die Nasdaq arbeitet an einer eigenen Infrastruktur für tokenisierte Aktien, unter anderem mit dem Mutterkonzern der Börse Kraken. Die zentrale US-Abwicklungsstelle DTCC startete im Oktober einen eigenen Dienst, allerdings ohne Handelsplatz.