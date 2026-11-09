Michael Saylors Unternehmen kauft weiter Bitcoin, wenn auch in kleinen Schritten. Beim Blick auf die Ausgaben fällt eine andere Position deutlich stärker ins Gewicht.

Strategy schlägt wieder zu und knackt die Marke von 850.000 Bitcoin

Strategy schlägt wieder zu und knackt die Marke von 850.000 Bitcoin

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Strategy hat 1.036 Bitcoin für 81,9 Millionen US-Dollar erworben und erreicht damit einen Gesamtbestand von über 850.000 BTC. â³

Das Unternehmen investierte seit Oktober über 219 Millionen US-Dollar in Bitcoin und rund 1,06 Milliarden US-Dollar in Aktienrückkäufe. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Strategy hat in der vergangenen Woche 1.036 Bitcoin für 81,9 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 79.012 US-Dollar erworben. Damit steigt der Gesamtbestand auf 850.364 BTC, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht vom Montag hervorgeht.

Insgesamt hat das Unternehmen 64,16 Milliarden US-Dollar nun für seine Bitcoin aufgewendet, was einem Schnitt von 75.456 US-Dollar entspricht. Beim aktuellen Bitcoin-Kurs von rund 74.700 US-Dollar liegt die Position damit leicht im Minus. Der Bestand entspricht etwa 4,05 Prozent aller jemals existierenden 21 Millionen Bitcoin.

Das Geld fließt woanders hin

Deutlich mehr Geld floss derweil in eigene Papiere. Für den Rückkauf von rund 1,89 Millionen STRC-Vorzugsaktien gab Strategy 188,3 Millionen US-Dollar aus, nachdem es in der Woche davor bereits 208,2 Millionen gewesen waren. Seit Anfang Oktober summieren sich diese Rückkäufe auf etwa 1,06 Milliarden US-Dollar. Für Bitcoin gab das Unternehmen im selben Zeitraum 219,7 Millionen aus.

Finanziert wurde beides über den Verkauf eigener Stammaktien. Rund 2,05 Millionen MSTR-Papiere brachten in der vergangenen Woche 283,8 Millionen US-Dollar netto ein. Davon gingen 188,3 Millionen in die Rückkäufe, 81,9 Millionen in Bitcoin und 13,6 Millionen in die Barreserve.

Die Dollar-Reserve sank derweil leicht von 4,79 auf 4,77 Milliarden US-Dollar, da 21,1 Millionen für Dividenden auf die Vorzugsaktien abflossen. Die MSTR-Aktie verlor am Montag im vorbörslichen Handel drei Prozent auf 125 US-Dollar.