Der Trader setzte schon bei früheren Wahlen über eine Million US-Dollar. Passt das zum Verdacht des Insiderhandels?

Hohe Wetten kurz vor den Umfragen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ein Trader gerät wegen hoher Wetten vor US-Wahlen unter Insiderverdacht. â³

Blockchain-Daten zeigen jedoch ein anderes Bild und widerlegen die Theorie.

Hohe Einsätze auf verschiedene Wahlen werfen Fragen zur Handelsstrategie auf.

Eine Untersuchung beleuchtet die Hintergründe und frühere Wettaktivitäten des Traders. â³

Ein anonymer Polymarket-Trader geriet wegen ungewöhnlich hoher Einsätze kurz vor der Veröffentlichung wichtiger Umfragen zur US-Zwischenwahl unter Insiderverdacht. Konkret geht es um Gewinne in Höhe von über 250.000 US-Dollar, doch eine Blockchain-Auswertung stellt diese Theorie nun infrage.

Hohe Einsätze bei den Midterms

Forscher der Vanderbilt University hatten auffällige Wetten auf die Senatswahlen in Nebraska und Michigan entdeckt. Am 31. Oktober setzte ein Händler 191.277 US-Dollar auf die Wiederwahl des Republikaners Pete Ricketts. Nur eine Stunde später veröffentlichte die New York Times eine Umfrage, die ihn mit sechs Prozentpunkten Vorsprung zeigte und dem unbekannten Trader mehr als 77.000 US-Dollar Gewinn einbrachte.

Auf einen Sieg des Demokraten Abdul El-Sayed in Michigan setzte derselbe Händler weitere 622.608 US-Dollar. Das geschah ebenfalls kurz vor einer Umfrage, die seinen Kandidaten vorne sah und ihm einen Gewinn von mehr als 180.000 bescherte. In der Folge kam es zu Spekulationen, dass es der Trader im Vorfeld von den Ergebnissen gewusst habe.

Warum die Blockchain ein anderes Bild zeigt

Eine Untersuchung zu dem Verdacht identifizierte den Polymarket-Nutzer als „dubdubdub2“ und zeigt, dass der Anleger hinter der Wallet schon lange vor den Midterms hohe Risiken einging. So setzte er 1,05 Millionen US-Dollar auf Zohran Mamdanis Sieg bei der New Yorker Bürgermeisterwahl 2025 und gewann die Wette. Dafür verlor er kurz vor den Senatswetten mit gehebelten Positionen auf den HYPE-Kurs und die Intel-Aktie 783.000 US-Dollar.

Außerdem passt die Handelsstrategie nicht eindeutig zum Insiderverdacht. Immerhin hielt er seine Wahlwetten bis zur endgültigen Entscheidung und nahm seine Gewinne nicht direkt nach der Veröffentlichung der Umfragen mit. Auf Kalshi wurden zudem weitere Wetten in Höhe von 153.000 US-Dollar zugunsten von Ricketts erst zehn Minuten nach Veröffentlichung der Nebraska-Umfrage platziert. Ob sie von demselben Händler stammen, lässt sich anhand der Geldflüsse bislang aber noch nicht beweisen.