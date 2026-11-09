Noch vor dem regulären Handel verlor die Nvidia-Aktie über fünf Prozent an Wert. Auslöser ist eine Affäre des Konzernchefs.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Nvidia-Chef Jensen Huang sieht sich einem Spionageskandal und einer Untersuchung gegenüber. â³

Der US-Kongress fordert eine Erklärung zu seinen Kontakten mit einer mutmaßlichen Spionin.

Anlässlich einer Beziehung des Nvidia-Chefs Jensen Huang zu einer chinesischen Geschäftsfrau kündigt der Chip-Hersteller eine unabhängige Untersuchung wegen Spionageverdachts an. Die frühere Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed aus Singapur soll vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein. Zudem steht Megaspeed wegen des Verdachts, Exportbeschränkungen für KI-Chips umgangen zu haben, im Visier der amerikanischen Behörden.

Ermittlungen eingeleitet

Huang räumte derweil in einer veröffentlichten Nachricht an die Beschäftigten ein, seiner Ehefrau untreu gewesen zu sein. Er entschuldigte sich bei seiner Familie und sagte seine Kooperation zu. Nach Angaben von Nvidia gibt es bislang aber keinen Grund zur Annahme, dass Firmengeheimnisse oder die nationale Sicherheit gefährdet seien. Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder und externe Anwälte sollen den Sachverhalt nun genauer untersuchen.

BREAKING: Nvidia, $NVDA, CEO Jensen Huang sends a company-wide email regarding his recently reported relationship with a Chinese spy. pic.twitter.com/NTdoSgaxoy — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 8, 2026

Doch auch der US-Kongress hat sich inzwischen eingeschaltet. Die republikanischen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, des China-Sonderausschusses und des Geheimdienstausschusses verlangen von Huang eine vertrauliche Unterrichtung. Dabei soll er erklären, welche Kontakte zur mutmaßlichen Spionin bestanden und wie Nvidia seine Technologiegeheimnisse schützt. Als Termin ist der 18. November vorgesehen. Huang hat nun bis zum 11. November Zeit, auf die Anfrage zu reagieren.

Hyperliquid reagiert vor dem regulären US-Handel

Die Reaktion des Marktes lässt aber nicht bis zur Öffnung der Wall Street auf sich warten. Der auf Hyperliquid gehandelte Nvidia-Perpetual fiel in der Nacht zunächst um 3,8 Prozent und erreichte zeitweise 178,10 US-Dollar, bei einem Handelsvolumen von 170 Millionen US-Dollar. Inzwischen notiert der Kontrakt sogar bei 177 US-Dollar und damit 5,4 Prozent unter dem Niveau des Vortages. Außerdem stieg das Handelsvolumen auf knapp 227 Millionen US-Dollar. Den regulären Handel hatte die Nvidia-Aktie dagegen am Freitag noch bei 186,64 US-Dollar beendet. Doch auch im außerbörslichen Handel über Blue Ocean gab die Nvidia-Aktie bereits um 3,4 Prozent auf 180,3 US-Dollar nach.