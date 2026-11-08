Trotz XRP-Bekenntnissen der Ripple-Führungsebene fällt der Kurs immer weiter. Diese Chartmarken werden in den kommenden Tagen für Anleger entscheidend.

Ripple-Chefetage in der Kritik: So tief könnte der XRP-Kurs noch fallen

Ripple-Chefetage in der Kritik: So tief könnte der XRP-Kurs noch fallen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple steht unter Druck, während der XRP-Kurs nach einem Abverkauf stagniert.

CEO Brad Garlinghouse betont die Bedeutung von XRP, sieht aber auch Alternativen wie den Stablecoin RLUSD.

Technische Analysen zeigen kritische Kursmarken und mögliche Szenarien für die Zukunft von XRP. â³

Die Community äußert Unmut über die Unternehmensstrategie und die Kursentwicklung. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Bei vielen XRP-Anlegern liegen die Nerven nach dem jüngsten Krypto-Abverkauf blank. Obwohl Ripple seine Expansion vorantreibt und milliardenschwere Partnerschaften mit Finanzinstituten schließt, bleibt der erhoffte Kursaufschwung aus. Vor allem die wachsende Bedeutung des Stablecoins RLUSD sorgt für Unmut. Auf X werfen enttäuschte Community-Mitglieder der Ripple-Führung vor, jahrelang von ihrer Unterstützung profitiert zu haben, aber XRP mittlerweile links liegen zu lassen.

Ripple-Chef Brad Garlinghouse versuchte daher, die Sorgen der Community zu zerstreuen. Auf der hauseigenen Swell-Konferenz bezeichnete er XRP als den “Nordstern” des Unternehmens und betonte, dass Ripple Labs ausschließlich Projekte verfolgen wolle, die dem nativen Krypto-Asset zugutekommen. Allerdings räumte er ein, dass XRP nicht bei jeder Transaktion die beste Lösung sei. In manchen Fällen könnten klassische Fiatwährungen oder der eigene Stablecoin RLUSD sinnvoller sein. Welche Kursmarken jetzt wichtig werden und ob eine weitere Korrektur droht, verrät diese technische Chartanalyse.

XRP in der charttechnischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der XRP-Kurs zwischen einem Hoch von 1,1733 US-Dollar und einem Tief von 1,1500 US-Dollar, gemessen an den letzten sechs 4-Stunden-Kerzen. Mit einem aktuellen Schlusskurs von 1,1615 US-Dollar notiert der Altcoin rund 1,0 Prozent unter dem Vortageswert von 1,1730 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf 73,6 Milliarden US-Dollar.

Auch das übergeordnete Chartbild zeigt weiterhin Schwäche. Seit Ende Oktober zeichnet sich eine Abfolge tieferer Hochs und tieferer Tiefs ab, während XRP deutlich unter dem EMA-20 bei 1,1927 US-Dollar handelt. Eine erste kurzfristige Unterstützung findet sich bei 1,1500 US-Dollar, darunter könnte das untere Bollinger-Band bei 1,1044 US-Dollar Halt bieten. Auf der Oberseite stellen der EMA-20 und die Marke von 1,2455 US-Dollar die nächsten Widerstände dar. Solange XRP den gleitenden Durchschnitt nicht zurückerobert, bleibt die technische Ausgangslage neutral bis leicht bärisch.

Auch die Momentum-Indikatoren zeichnen ein verhaltenes Bild. Der Relative-Stärke-Index (RSI 14) notiert aktuell bei 42,00 Punkten und deutet damit auf eine neutrale bis leicht bärische Marktstimmung hin. Immerhin lässt das Histogramm eine Abschwächung des Abwärtsdrucks erkennen. Kurzfristig könnte sich der XRP-Kurs daher zunächst stabilisieren.

Mit einer Bandbreite von 0,187 US-Dollar signalisieren die Bollinger-Bänder moderate, aber weiterhin erhöhte kurzfristige Kursschwankungen. XRP befindet sich damit in einer Konsolidierungsphase, wobei die Risiken angespannt bleiben. Erst eine Rückkehr über den EMA-20 könnte das angeschlagene technische Gesamtbild wieder aufhellen.

Kurzfristige XRP-Kursprognose

Die kurzfristige XRP-Prognose für den 8. November 2026 fällt weiterhin neutral bis leicht bärisch aus. Eine erste Unterstützung findet sich am aktuellen Tagestief bei 1,1500 US-Dollar, darunter könnte das untere Bollinger-Band bei 1,1044 US-Dollar Halt bieten. Auf der Oberseite stehen der EMA-20 bei 1,1927 US-Dollar und das jüngste Rallyehoch bei 1,2455 US-Dollar im Weg.

Sollte XRP die Marke von 1,1927 US-Dollar nachhaltig überwinden und anschließend auch 1,2455 US-Dollar zurückerobern, würde sich das Marktbild deutlich aufhellen. Ein Rückfall unter 1,1500 US-Dollar könnte dagegen den Abwärtsdruck verstärken und einen weiteren Kursrückgang in Richtung 1,1044 US-Dollar auslösen. Angesichts der angespannten Marktlage bleiben ein diszipliniertes Risikomanagement und klar definierte Marken zur Neubewertung der eigenen Position besonders wichtig.

Neutrales Szenario (55 Prozent)

Im wahrscheinlichsten Szenario setzt XRP seine Konsolidierung fort und bewegt sich in einer Handelsspanne zwischen 1,12 und 1,20 US-Dollar. Der RSI stabilisiert sich zwischen 40 und 50 Punkten, während der Kurs weiterhin am EMA-20 bei 1,1927 US-Dollar scheitert. Auch die Bollinger-Mittellinie erweist sich als hartnäckiger Widerstand. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 1,246 US-Dollar würde dieses Szenario entkräften.

Bullishes Szenario (25 Prozent)

Gelingt XRP die Rückeroberung des EMA-20 bei 1,1927 US-Dollar, könnte eine neue Erholungsbewegung einsetzen. Voraussetzung dafür wären ein Anstieg des RSI über 50 Punkte und ein erhöhtes Handelsvolumen. Überwindet der Kurs anschließend auch den Widerstand bei 1,2455 US-Dollar, rückt das Fibonacci-Level bei 1,2701 US-Dollar in Reichweite. Im optimistischen Szenario wäre sogar ein Anstieg auf 1,35 US-Dollar möglich. Ein Rückfall unter 1,15 US-Dollar würde die Prognose entkräften.

Bearishes Szenario (20 Prozent)

Sollte XRP die Unterstützung bei 1,1500 US-Dollar unter erhöhtem Handelsvolumen verlieren, droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Fällt der RSI dabei unter 35 Punkte, könnte der Verkaufsdruck weiter zunehmen. Zunächst rückt das untere Bollinger-Band bei 1,1044 US-Dollar in Reichweite. Bei einem nachhaltigen Bruch dieser Marke wären weitere Verluste auf 1,04 bis 0,92 US-Dollar denkbar. Ein Anstieg über 1,246 US-Dollar würde das bearishe Szenario entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.