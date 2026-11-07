Die Pleite von Ueno Bank löst ein politisches Erdbeben in Asuncion aus. Warum Sparer vor dem Hintergrund des Bankrotts jetzt in USDT und Bitcoin flüchten.

Bitcoin-Experte über die Paraguay-Krise: “USDT ist sicherer als Geld auf der Bank”

Bitcoin-Experte über die Paraguay-Krise: “USDT ist sicherer als Geld auf der Bank”

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Paraguay erlebt eine schwere Finanzkrise, die durch die Insolvenz der Ueno Bank ausgelöst wurde.

Die Nachfrage nach dem Dollarstablecoin USDT steigt, da viele Sparer keinen Zugriff auf ihr Kapital haben. â³

Bitcoin-Experte Samson Mow betont die Vorteile von USDT in Krisenzeiten. â³

Der Zugang zu Stablecoins könnte das Verständnis für dezentrale Werte fördern.

Eine schwere Systemkrise erschüttert den Finanzsektor in Paraguay und treibt die Bevölkerung in Krypto-Alternativen wie den Dollarstablecoin USDT. Auslöser ist die Insolvenz von Ueno Bank, in deren Folge die Zentralbank Banco Central del Paraguay (BCP) sämtliche Gelder der Institution aufgrund massiver Bilanzen-Fehlbeträge einfror. Rund drei Millionen Sparer haben seither keinen Zugriff mehr auf ihr Kapital, was knapp 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung entspricht.

Betroffen sind neben privaten Konten auch Pensionsreserven des staatlichen Instituts IPS im Umfang von 380 Millionen US-Dollar sowie offizielle Gelder des südamerikanischen Fußballverbands CONMEBOL, wie das Medienportal CriptoNoticias berichtete. Während Sicherheitskräfte die Chefetage der Bank festnahmen und der BCP-Präsident seinen Rücktritt einreichte, kletterte der Wechselkurs des Stablecoins USDT von 5.692 auf über 6.000 Guaranies.

Flucht vor dem Bankenstopp stärkt USDT-Nachfrage

Da traditionelle Bargeldbestände knapp werden und auch der physische US-Dollar im Interbankenhandel um über sechs Prozent zulegte, weichen immer mehr Bürger aus. USDT fängt einen beträchtlichen Teil dieser Kapitalflucht ab, nicht zuletzt, weil Sparer das Halten von Vermögen auf Geschäftsbanken zunehmend als Ausfallrisiko wahrnehmen. Bitcoin-Experte Samson Mow äußert sich zu der Situation in einem X-Post und hebt die Vorteile des Stablecoins hervor: “USDT von Tether ist 1:1 gedeckt und man hält die Schlüssel selbst. Es ist sicherer als Geld auf einer Bank, wo Einlagen fraktional gehalten werden und eingefroren oder beschränkt werden können”.

Nach Einschätzung von Mow erfüllen Dollar-Token in Krisenzeiten heute eine lebenswichtige Schutzfunktion für Privathaushalte, denn für Menschen in ganz Lateinamerika sei dies “oft der einzige praktische Weg, um Dollar zu halten”. Allerdings betrachtet er den USDT-Boom keineswegs als Endpunkt der finanziellen Emanzipation. Vielmehr ebne der Zugang zu Stablecoins den Weg für ein tieferes Verständnis dezentraler Werte. Und: “Es ist auch der sauberste Pfad zu Bitcoin.”