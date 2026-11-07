Mit harten Liquiditätsanforderungen öffnet die russische Notenbank den Krypto-Markt. Ab wann und von wem Bitcoin, Ethereum und USDT legal gehandelt werden können.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die russische Zentralbank legt den 17. November 2026 als Stichtag für den Krypto-Handel fest. â³

Privatanleger dürfen Bitcoin, Ethereum und USDT mit Einschränkungen handeln.

Qualifizierte Anleger erhalten uneingeschränkten Zugang zu Krypto-Assets.

Ein standardisierter Eignungstest ist für alle Marktteilnehmer Pflicht.

Die russische Zentralbank schafft Fakten für die Öffnung des Krypto-Handels im Land. Mit einer am Freitag veröffentlichten Richtlinie legt sie die Liste der für Privatanleger zugelassenen digitalen Vermögenswerte fest und datiert das offizielle Inkrafttreten auf den 17. November 2026. Ab diesem Stichtag dürfen russische Börsen und Intermediäre dementsprechend Bitcoin, Ethereum und USDT für nicht-qualifizierte Investoren listen. Somit steht bereits fest, welche Kriterien die Notenbank verwendet und wie der regulatorische Rahmen greift, bevor einzelne Handelsplätze wie die Moskauer Börse im Dezember mit Pilotphasen starten.

Zugelassen werden ausschließlich Krypto-Assets mit hoher Marktkapitalisierung, überdurchschnittlichem täglichen Handelsvolumen sowie einer Auslandshistorie bei der Preisbildung von mindestens fünf Jahren. Dennoch bleibt der Erwerb für Kleinanleger auf eine Obergrenze von 300.000 Rubel pro Kalenderjahr und Intermediär begrenzt, was etwa 3.300 Euro entspricht. Broker müssen bei dieser Grenze sowohl bereits ausgeführte Transaktionen als auch offene Orders kumulativ anrechnen. Darüber hinaus verlangt die Aufsicht von allen Marktteilnehmern unabhängig von ihrem Status das Absolvieren eines standardisierten Eignungstests samt Risikoaufklärung vor dem ersten Kauf.

Vollständiger Krypto-Marktzugang nur für professionelle Marktteilnehmer

Im Gegensatz zur vergleichsweise restriktiven Krypto-Freigabe für Retail-Investoren öffnet die Zentralbank das Feld für qualifizierte Anleger vollständig. Diese Gruppe erhält Zugang zu sämtlichen Krypto-Assets ohne Bindung an die Freigabeliste oder jährlich limitierte Kaufsummen. Der 17. November markiert das regulatorische Fundament, auf dem die Marktinfrastruktur aufsetzt. Zwar visiert die Moskauer Börse ihren Testbetrieb für den 1. Dezember an, aber die neue Richtlinie regelt nun bereits im Vorfeld die Aufsichtsmechanismen für Broker, Vermögensverwalter sowie Krypto-Anbieter. Warum vor allem das Tether-Angebot Fragen aufwirft, lest ihr in diesem Artikel: “Russland bringt Bitcoin und USDT an die Börse“.