Verdächtiges Timing: Schafft Trump seine Bitcoin schon beiseite?

Dass sich Donald Trump ein nettes Taschengeld mit seinen Krypto-Geschäften dazuverdient hat, ist hinlänglich bekannt. Mit dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den Midterms könnten ihm diese jedoch allmählich auf die Füße fallen. Gleich nach den Wahlen kündigten die Demokraten Untersuchungen an – und kurz darauf fließen hohe Bitcoin-Summen aus Trumps Unternehmen ab. Nur Zufall? Während der Krypto-Space darüber spekuliert, prophezeit Peter Schiff – mal wieder – den Untergang von Bitcoin.
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