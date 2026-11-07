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Meinungs-ECHO 

Verdächtiges Timing: Schafft Trump seine Bitcoin schon beiseite?

Trumps Krypto-Geschäfte könnten für ihn zunehmend zum Problem werden. Nach dem Wahlsieg der Demokraten flossen im Hintergrund auch schon die ersten Bitcoin.

Moritz Draht
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Donald Trump

Beitragsbild: picture alliance

 | Ein angezählter "Krypto-Präsident": Donald Trump

Dass sich Donald Trump ein nettes Taschengeld mit seinen Krypto-Geschäften dazuverdient hat, ist hinlänglich bekannt. Mit dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den Midterms könnten ihm diese jedoch allmählich auf die Füße fallen. Gleich nach den Wahlen kündigten die Demokraten Untersuchungen an – und kurz darauf fließen hohe Bitcoin-Summen aus Trumps Unternehmen ab. Nur Zufall? Während der Krypto-Space darüber spekuliert, prophezeit Peter Schiff – mal wieder – den Untergang von Bitcoin.

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