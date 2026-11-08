Binnen einer Woche verlieren die Ethereum Spot ETFs zusammen 365 Millionen US-Dollar. So könnte es für die zweitgrößte Kryptowährung jetzt weitergehen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ethereum ETFs verzeichnen massive Nettoabflüsse von über 365 Millionen US-Dollar in der ersten Novemberwoche. â³

Der ETH-Kurs steht unter Druck und könnte die 2.200-Dollar-Marke bald unterschreiten. â³

Der Ethereum-Verkaufsdruck auf institutioneller Seite will einfach nicht abebben. In der ersten November-Handelswoche haben die US-amerikanischen Ether Spot ETFs erneut massive Nettoabflüsse verzeichnet. Nach Angaben von Farside Investors beträgt das Minus zwischen dem 2. und 6. November kumuliert 365,2 Millionen US-Dollar. Den Schlusspunkt setzte der Freitag mit einem Tagesabfluss von 93,3 Millionen US-Dollar, wofür vor allem BlackRocks Fonds ETHA mit Abflüssen von 90,8 Millionen US-Dollar verantwortlich zeichnete. Unterdessen notiert die zweitgrößte Kryptowährung bei 2.230 US-Dollar, was einem Kursrückgang von 1,7 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht.

Seit Ende September verlieren die Ethereum ETFs unaufhörlich Kapital I Quelle: SoSoValue

Diese jüngste ETF-Verkaufswelle knüpft nahtlos an den Vormonat an. Bereits im Oktober zogen Investoren laut rund 1,61 Milliarden US-Dollar aus den Ethereum-Indexfonds ab, wovon wiederum der Großteil auf das Produkt von BlackRock entfiel. Trotz einer kurzen Gegenbewegung zur Wochenmitte dominieren weiterhin rote Vorzeichen das Marktgeschehen. Auch ein geringer Zufluss von rund 1,1 Millionen US-Dollar in das Staking-Produkt ETHB kann die anhaltenden Abflüsse nicht kompensieren. Sollte es zu keiner Trendwende kommen, könnte der ETH-Kurs bald unter die Marke von 2.200 US-Dollar rutschen.

Ethereum in der technischen Analyse

Auch die technische Ausgangslage präsentiert sich mehrheitlich bärisch. Der RSI notiert bei 41,58 Punkten und signalisiert damit einen Zustand nahe der überverkauften Zone, ohne diese jedoch zu erreichen – ein Hinweis darauf, dass weiterer Abwärtsdruck möglich bleibt. Die Positionierung unterhalb beider EMAs (EMA20 bei 2.260,79 US-Dollar und EMA50 bei 2.282,71 US-Dollar) bestätigt den kurzfristigen Ethereum-Abwärtstrend, zumal die EMA20 unter die EMA50 gerutscht ist – ein klassisches Death-Cross-Signal.

Die Bollinger-Bänder zeigen mit einer Spanne von 2.131,81 US-Dollar (unten) bis 2.422,27 US-Dollar (oben) eine erhöhte Volatilität, wobei das mittlere Band bei 2.277,04 US-Dollar als dynamischer Widerstand fungiert. Besonders aussagekräftig ist die Fibonacci-Analyse: Der Trend wird klar als Abwärtstrend identifiziert, mit einem relevanten Level bei 2.565,43 US-Dollar, das als übergeordneter Widerstand dient. Die Unterstützung bei 2.174,08 US-Dollar stellt die letzte kritische Verteidigungslinie dar, bevor ein Test tieferer Zonen wahrscheinlich wird.

Kurzfristig ETH-Kursprognose

Ethereum befindet sich in einer technisch angeschlagenen Verfassung mit klarem Abwärtstrend im 4-Stunden-Chart. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursverluste überwiegt, solange der Kurs unter den EMAs und dem mittleren Bollinger-Band verharrt. Trader sollten die Unterstützungszone bei 2.174,08 US-Dollar engmaschig überwachen – ein nachhaltiger Bruch würde weiteres Abwärtspotenzial bis 2.000 US-Dollar eröffnen. Für eine bullische Neubewertung müssten zunächst das mittlere Bollinger-Band und beide EMAs zurückerobert werden. Die erhöhte Marktspannung und das angespannte Risikoprofil erfordern striktes Risikomanagement mit engen Stop-Loss-Marken.