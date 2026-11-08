Wegen mutmaßlicher Geldwäsche verbietet FinCEN alle Transaktionen mit MEXC. Weshalb nun selbst europäischen Krypto-Kunden künftig blockierte Einzahlungen drohen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… US-Finanzministerium sperrt Krypto-Börse MEXC vom amerikanischen Finanzsystem ab. â³

Verdächtige Transaktionen von rund 16,7 Milliarden US-Dollar stehen im Fokus der Verbannung.

Europäische Nutzer könnten ebenfalls von den neuen Regelungen betroffen sein. â³

MEXC könnte durch die Maßnahmen in seiner globalen Liquidität stark eingeschränkt werden.

Das US-Finanzministerium kappt MEXC Global vom amerikanischen Finanzsystem. Auf Anordnung des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dürfen regulierte US-Institute künftig keine Gelder oder Krypto-Transaktionen mehr abwickeln, an denen die Börse beteiligt ist, wobei das Verbot 30 Tage nach Veröffentlichung im Federal Register in Kraft tritt. Davon könnten auch europäische Nutzer betroffen sein.

FinCEN beziffert die verdächtigen Transaktionen zwischen Mai 2021 und Mai 2026, welche die Grundlage für die Verbannung aus dem US-Bankensystem bilden, auf rund 16,7 Milliarden US-Dollar. Knapp 1,5 Milliarden US-Dollar flossen demnach in die Umgehung von Russland-Sanktionen. Mit mehr als 40 iranischen Krypto-Börsen soll MEXC außerdem direkt Gelder ausgetauscht haben, sanktionierte nordkoreanische Geldwäscher erhielten 350.000 US-Dollar. “Entweder Sie unterstützen das iranische Regime, oder Sie haben Zugang zum US-Finanzsystem”, äußerte sich Finanzminister Scott Bessent zu dem Vorfall.

Abwicklungskanäle für internationale Krypto-Nutzer in Gefahr

MEXC schließt Nutzer aus den USA, dem Iran und Nordkorea laut eigenen Bedingungen ohnehin bereits aus, sodass vor allem die Schnittstellen im regulierten Finanzwesen betroffen sind. Wenn die Frist abläuft, werden Transfers zwischen ausländischen Konten und Plattformen blockiert, sobald eine US-regulierte Zwischenstelle in der Kette sitzt. Auch Europäische Händler müssen daher mit abgewiesenen Überweisungen zwischen MEXC und westlichen Handelsplätzen rechnen.

Bankpartner und Partnerbörsen könnten Kooperationen mit dem Krypto-Handelsplatz MEXC aufkündigen, um Ärger mit der US-Aufsicht zu vermeiden. In der Konsequenz kämen Ein- und Auszahlungen dann ins Stocken und die globale Liquidität der Plattform sänke. Kundengelder friert die Verfügung nicht ein, eine Schließung erzwingt sie ebenfalls nicht. Befristet ist sie ebenfalls nicht. Wie stark der Schaden letztlich ausfällt, hängt davon ab, wie konsequent Finanzdienstleister weltweit die Verbindungen zu MEXC trennen. Welches generelle Problem Michael Saylor bei Krypto-Anbietern sieht, lest ihr in diesem Artikel: “KI-Angriffe bedrohen Bitcoin nicht, aber Börsen umso mehr“.