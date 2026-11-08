Cyberkriminelle erbeuten Milliarden bei Krypto-Börsen durch KI-gestützte Angriffe. Michael Saylor schlägt Alarm, aber verteidigt das Bitcoin-Netzwerk als solches gegen Kritik.

Michael Saylor warnt: KI-Angriffe bedrohen Bitcoin nicht, aber Krypto-Börsen umso mehr

Michael Saylor warnt: KI-Angriffe bedrohen Bitcoin nicht, aber Krypto-Börsen umso mehr

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Der Binance-Hack zeigt gravierende Sicherheitslücken in zentralisierten Handelsplätzen.

Saylor fordert den Einsatz moderner KI-Modelle zur Aufdeckung von Schwachstellen.

Auch andere Börsen wie Mercado Bitcoin melden verdächtige Abflüsse.

Der verheerende Sicherheitsvorfall bei Binance sorgt weiter für Verunsicherung an den Märkten, nachdem Cyberkriminelle Kryptowährungen im Gegenwert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar stehlen konnten. Strategy-Mitgründer Michael Saylor nutzte seinen Auftritt auf dem OranjeBTC Summit in São Paulo für eine differenzierte Einordnung der Ereignisse. Nicht die mathematische Architektur der Bitcoin-Blockchain trage die Schuld an derartigen Verlusten, sondern gravierende Sicherheitslücken in den Verwaltungssystemen zentralisierter Handelsplätze: “Die wirkliche Bedrohung ist ein sehr zielgerichteter KI-Hacker, der auf neue Software ansetzt, die nicht ordnungsgemäß getestet, nicht abgeriegelt und zu schnell in die Produktion überführt wurde.”

Untersuchungen zufolge begann der Vorfall bei Binance mit klassischem Social Engineering über ein manipuliertes Vorstellungsgespräch, woraufhin die Täter interne KI-Tools der Börse zweckentfremdeten. US-Behörden machen die nordkoreanische Hackergruppe TraderTraitor für den Diebstahl verantwortlich. Auch die brasilianische Börse Mercado Bitcoin meldete verdächtige Abflüsse von über 40 Millionen Dollar. Michael Saylor fordert Betreiber von Handelsplattformen und Banken deshalb dazu auf, modernste Frontier-Modelle von Anbietern wie Anthropic oder OpenAI täglich auf ihre eigene Infrastruktur anzusetzen, um Schwachstellen vor Kriminellen aufzudecken.

Bitcoin hat einen Vorteil gegenüber Altcoins

Nicht zuletzt warnt der bekennende Bitcoin-Maximalist vor einer übermäßigen Komplexität alternativer Blockchain-Protokolle. Jede zusätzliche Funktion auf Netzwerken wie Ethereum, Solana oder Cardano vergrößere die Angriffsfläche für automatisierte Schadprogramme unweigerlich. Der Strategy-Gründer lobt daher vor allem die Schlichtheit des Basisprotokolls: “Bitcoin ist solide. Wackelige, schlecht konstruierte E-Commerce-Software wird gehackt werden.” Während Binance den Großteil der Kundengelder aus eigenen Reserven erstattete, wartet die Branche nun vor allem auf den Proof-of-Reserves-Report. Wie die BTC-ECHO Redaktion den Milliardenhack einschätzt, lest ihr hier: “Binance-Hack: Wo sind Kryptowährungen noch sicher?“