Davor ist kaum jemand gefeit 

Blockchain-Forensik: Wie Krypto-Betrug wirklich funktioniert

Blockchain-Forensiker Albert Quehenberger erklärt die häufigsten Betrugsmaschen. Und warum selbst erfahrene Bitcoiner betroffen sind.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs87,772.00 $-0.74 %
Blockchain-Forensiker Albert Quehenberger

Beitragsbild: Privat

 Albert Quehenberger hat an über 2500 Fällen gearbeitet

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie moderne Krypto-Kriminalität wirklich funktioniert
  • Warum nicht Technik, sondern Emotionen das größte Risiko sind
  • Was Blockchain-Forensik leisten kann – und wo ihre Grenzen liegen

Wenn digitale Freiheit in Krypto-Betrug kippt, landet der Fall oft auf dem Schreibtisch von Albert Quehenberger. Der Österreicher ist Blockchain-Forensiker, Ermittler und CEO von AQ Forensics. Seit Jahren analysiert er reale Kriminalfälle auf der Blockchain – von Liebesbetrug über Investment-Scams bis hin zu staatlich organisierten Hackerangriffen. Mehr als 2.500 Fälle hat er bereits begleitet. Manche davon sind Routine. Andere bleiben.

