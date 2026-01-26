Blockchain-Forensiker Albert Quehenberger erklärt die häufigsten Betrugsmaschen. Und warum selbst erfahrene Bitcoiner betroffen sind.

Blockchain-Forensik: Wie Krypto-Betrug wirklich funktioniert

Davor ist kaum jemand gefeit

In diesem Artikel erfährst du: Wie moderne Krypto-Kriminalität wirklich funktioniert

Warum nicht Technik, sondern Emotionen das größte Risiko sind

Was Blockchain-Forensik leisten kann – und wo ihre Grenzen liegen

Wenn digitale Freiheit in Krypto-Betrug kippt, landet der Fall oft auf dem Schreibtisch von Albert Quehenberger. Der Österreicher ist Blockchain-Forensiker, Ermittler und CEO von AQ Forensics. Seit Jahren analysiert er reale Kriminalfälle auf der Blockchain – von Liebesbetrug über Investment-Scams bis hin zu staatlich organisierten Hackerangriffen. Mehr als 2.500 Fälle hat er bereits begleitet. Manche davon sind Routine. Andere bleiben.

