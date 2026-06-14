SpaceX geht an die Börse, doch welche Auswirkungen hat das auf Bitcoin? Außerdem: Die Krypto-News der Woche.

Krypto-News der Woche: Wie der SpaceX IPO zur Bedrohung für Bitcoin wird

Krypto-News der Woche: Wie der SpaceX IPO zur Bedrohung für Bitcoin wird

Eine weitere spannende Woche im Krypto-Sektor neigt sich dem Ende zu. Die wichtigsten Ereignisse rund um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

SpaceX IPO belastet Bitcoin

Der Börsengang von SpaceX sorgt auch im Krypto-Sektor für Aufmerksamkeit. Experten sehen kurzfristig das Risiko, dass Kapital aus Bitcoin und anderen Kryptowährungen in die Aktie umgeschichtet wird. Vor allem die hohe Nachfrage nach den Papieren und die starke Fokussierung auf Privatanleger könnten die Aufmerksamkeit der Märkte zunächst vom Krypto-Sektor abziehen.

Empfohlenes Video Bitcoin unter 60.000 $? Inflation & SpaceX werden zur Gefahr

Warum der IPO aber sogar eine Chance für eine Bitcoin-Rallye sein kann, lest ihr hier: SpaceX IPO: Was der größte Börsengang aller Zeiten für Bitcoin bedeutet!

Nahost-Konflikt drückt auf Krypto-Markt

Die jüngste Eskalation im Nahost-Konflikt sorgt für neue Unsicherheit an den Finanzmärkten. Auslöser waren Berichte über einen abgeschossenen US-Hubschrauber in der Straße von Hormus und einen anschließenden militärischen Gegenschlag der Vereinigten Staaten. Die Sorgen vor einer weiteren Ausweitung des Konflikts nehmen damit erneut zu.

Warum die jüngste Korrektur deutlich stärker ausfiel als viele Anleger erwartet hatten und welche Kurszone bei einer möglichen Erholung wieder in den Fokus rücken, haben wir hier analysiert: Bitcoin-Kurs verteidigt den Boden – droht jetzt die nächste Verkaufswelle?

EU verschärft Maßnahmen gegen russische Krypto-Nutzung

Mit ihrem geplanten 21. Sanktionspaket will die Europäische Union bestehende Beschränkungen gegen Russland ausweiten. Neben zusätzlichen Banken geraten auch Krypto-Unternehmen und Plattformen in den Fokus, denen eine Beteiligung an der Umgehung bestehender Sanktionen vorgeworfen wird.

Erstmals sollen dabei auch Plattformen in Drittstaaten erfasst werden. Hintergrund sind Untersuchungen, wonach Russland in großem Umfang Stablecoins und Krypto-Börsen genutzt haben soll, um westliche Sanktionen zu umgehen. Die EU will damit den finanziellen Handlungsspielraum Moskaus weiter einschränken.

Hack bei Humanity Protocol löst Kurseinbruch aus

Der dezentrale Identitätsdienst Humanity Protocol meldet einen schwerwiegenden Sicherheitsvorfall. Nach Angaben des Projekts wurden die Private Keys eines Mitglieds der Humanity Foundation kompromittiert. In der Folge sollen Angreifer H-Token im Wert von mindestens 30 Millionen US-Dollar entwendet haben.

Wer über Humanity hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

Der Vorfall löste einen massiven Kursrückgang aus. Der native H-Token verlor innerhalb eines Tages rund 83 Prozent an Wert. Nutzer wurden vorsorglich aufgefordert, weder die Bridge noch verbundene Liquiditätspools zu verwenden, während die Untersuchungen gemeinsam mit externen Sicherheitsexperten laufen.

Debatte um Bitcoin-Haltefrist gewinnt an Dynamik

Die Diskussion um die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen bleibt in Deutschland ein zentrales Thema. Das Bundesfinanzministerium arbeitet nach eigenen Angaben an einer Reform, deren Details voraussichtlich ab Juli vorliegen sollen. Unklar bleibt bislang, ob die bisherige einjährige Haltefrist für Bitcoin und andere Kryptowährungen bestehen bleibt.

Wenn du deine Krypto-Trades aus dem Jahr 2025 für das Finanzamt sauber aufbereiten willst, bietet dir Blockpit ein umfassendes Steuertool. Jetzt registrieren und Steuern sparen.

Aus der CDU kommen weiterhin Signale gegen eine Abschaffung der Regelung. Auf dem Blockchain Roundtable im Deutschen Bundestag bekräftigten Vertreter der Partei ihren bisherigen Kurs. Damit bleibt die politische Auseinandersetzung über die zukünftige Besteuerung von Krypto-Gewinnen vorerst offen. Mehr dazu hier: Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist bleibt heißes Thema.