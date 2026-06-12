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Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist bleibt heißes Thema

Die Debatte um die Bitcoin-Haltefrist nimmt Fahrt auf. Auf einem Treffen im Bundestag, bei dem auch BTC-ECHO vor Ort war, war das Thema erneut Gespräch. Was bekannt ist.

Josip Filipovic
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Deutsche Fahne vor dem Deutschen Bundestag

Beitragsbild: Shutterstock

 | Was plant die Politik jetzt mit Bitcoin?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Zukunft der Bitcoin-Haltefrist weiterhin offen ist – und welche Signale aus dem Bundestag aktuell Hoffnung machen
  • Welche neuen Informationen BTC-ECHO direkt aus dem politischen Umfeld zur geplanten Krypto-Steuerreform vorliegen
  • Wo BISON mit einer Statue ein Zeichen für die Zukunft von Kryptowährungen setzt
  • Wodurch Bitcoin-Sparer künftig Gebühren sparen können

Die Bundesregierung arbeitet an einer Reform der Krypto-Besteuerung. Finanzminister Lars Klingbeil hatte angekündigt, Kryptowährungen künftig “anders besteuern” zu wollen. Auch Grüne und die Linke üben politischen Druck aus. Seitdem wächst die Unsicherheit unter Bitcoin-Anlegern. Die Union und die AfD haben bereits Position bezogen. Doch jetzt liegen BTC-ECHO neue Informationen vor.

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