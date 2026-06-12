In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Zukunft der Bitcoin-Haltefrist weiterhin offen ist – und welche Signale aus dem Bundestag aktuell Hoffnung machen
- Welche neuen Informationen BTC-ECHO direkt aus dem politischen Umfeld zur geplanten Krypto-Steuerreform vorliegen
- Wo BISON mit einer Statue ein Zeichen für die Zukunft von Kryptowährungen setzt
- Wodurch Bitcoin-Sparer künftig Gebühren sparen können
Die Bundesregierung arbeitet an einer Reform der Krypto-Besteuerung. Finanzminister Lars Klingbeil hatte angekündigt, Kryptowährungen künftig “anders besteuern” zu wollen. Auch Grüne und die Linke üben politischen Druck aus. Seitdem wächst die Unsicherheit unter Bitcoin-Anlegern. Die Union und die AfD haben bereits Position bezogen. Doch jetzt liegen BTC-ECHO neue Informationen vor.
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