Binance-Gründer räumt Fehleinschätzung ein: “Ich habe Stablecoins unterschätzt”

Binance-Gründer Changpeng Zhao räumt ein, die Bedeutung von Stablecoins während seiner Zeit als CEO unterschätzt zu haben. Heute sieht er den Markt anders.

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Die Marktkapitalisierung aller Stablecoins liegt mittlerweile bei über 311 Milliarden US-Dollar.

Zhao betrachtet die Krypto-Branche heute breiter und fokussiert sich auf Technologien jenseits des Börsengeschäfts. â³

Der Rücktritt von Zhao als CEO war Teil eines Vergleichs mit dem US-Justizministerium wegen Verstößen gegen Compliance-Vorgaben. â³

Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) hat die Bedeutung von Stablecoins während seiner Zeit an der Spitze der weltweit größten Krypto-Börse unterschätzt. Das sagte er in einem Interview mit dem Talking Tokens Podcast. Damals habe er nicht damit gerechnet, dass sich Stablecoins zu einem der wichtigsten Segmente des Krypto-Markts entwickeln würden.

„Ich habe Stablecoins unterschätzt“, so Zhao. Während seiner Zeit als Binance-CEO habe er Stablecoins vor allem als technische Übergangslösung für Transaktionen zwischen Krypto-Börsen gesehen. Dass sie sich weit darüber hinaus etablieren würden, habe er nicht erwartet.

“Seit ich nicht mehr CEO bin, betrachte ich die Branche viel breiter”

Heute beläuft sich die Marktkapitalisierung aller Stablecoins auf mehr als 311 Milliarden US-Dollar. Marktführer Tether kommt allein auf rund 184 Milliarden US-Dollar. Für Zhao zeigt diese Entwicklung, welche Bedeutung Stablecoins inzwischen für Liquidität und den globalen Finanzmarkt gewonnen haben.

„Seit ich nicht mehr CEO bin, betrachte ich die Branche viel breiter“, sagte Zhao. Sein Interesse gelte heute nicht mehr nur dem Börsengeschäft, sondern auch Technologien und Anwendungsfeldern, die über den Krypto-Markt hinausreichen.

Warum CZ nicht mehr Binance-CEO ist

Zhao trat im November 2023 als CEO von Binance zurück. Hintergrund war eine Einigung mit dem US-Justizministerium. Der Binance-Gründer bekannte sich schuldig, gegen den Bank Secrecy Act verstoßen und kein wirksames Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche eingerichtet zu haben. Im Rahmen des Vergleichs musste er seinen Posten räumen.

Im Jahr 2024 verbüßte Zhao eine viermonatige Haftstrafe. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Binance unter seiner Führung Compliance-Vorgaben missachtet hatte. Zhao bleibt zwar größter Anteilseigner der Krypto-Börse, erklärte jedoch mehrfach, dass er nicht plane, an die Unternehmensspitze zurückzukehren.