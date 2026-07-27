In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Warum der Fed-Zinsentscheid am Mittwoch der wichtigste Termin der Woche ist
- Wieso die PCE-Kerninflation die zukünftigen Zinsentscheidungen beeinflusst
- Was die erste Schätzung zum US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal für Bitcoin bedeutet
- Weshalb die Leitzinsentscheidung in Japan den Yen und damit globale Risiko-Anlagen bewegen könnte
Die Kurse am Krypto-Markt konnten sich trotz anhaltender Kurskorrekturen im US-Technologiesektor weiterhin gut behaupten. Während Bitcoin (BTC) die Handelswoche ein Prozent fester oberhalb der 65.000 US-Dollar beenden konnte, legte Ethereum (ETH) um mehr als drei Prozent im Wert zu. Damit stemmen sich die beiden größten Kryptowährungen abermals gegen die schwierige Situation an den US-Aktienmärkten. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse im Krypto-Sektor bewegen könnten.
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