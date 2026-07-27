Der Zinsentscheid der Notenbanken in den USA und Japan sowie die neusten US-Kerninflationsdaten könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Warum der Fed-Zinsentscheid am Mittwoch der wichtigste Termin der Woche ist

Wieso die PCE-Kerninflation die zukünftigen Zinsentscheidungen beeinflusst

Was die erste Schätzung zum US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal für Bitcoin bedeutet

Weshalb die Leitzinsentscheidung in Japan den Yen und damit globale Risiko-Anlagen bewegen könnte

Die Kurse am Krypto-Markt konnten sich trotz anhaltender Kurskorrekturen im US-Technologiesektor weiterhin gut behaupten. Während Bitcoin (BTC) die Handelswoche ein Prozent fester oberhalb der 65.000 US-Dollar beenden konnte, legte Ethereum (ETH) um mehr als drei Prozent im Wert zu. Damit stemmen sich die beiden größten Kryptowährungen abermals gegen die schwierige Situation an den US-Aktienmärkten. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse im Krypto-Sektor bewegen könnten.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Monatlich kündbar Flexibel 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden