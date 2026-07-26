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"Eine Altcoin-Party halte ich für ausgeschlossen" 

Wird es je wieder eine Altcoin Season geben? Das sagt BTC-ECHO

Bitcoin dominiert das Feld, der Krypto-Markt richtet sich nach der Leitwährung. Eine Altcoin Season gab es in den letzten Jahren nicht. Bleibt das so?

Dominic Döllel
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Diverse Krypto-Münzen auf blauem Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Welche Altcoins können wieder explodieren?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum eine klassische Altcoin Season wie 2017 oder 2021 kaum noch realistisch ist
  • Welche Faktoren eine neue Altcoin-Rallye dennoch auslösen könnten
  • Weshalb künftig einzelne Narrative und Sektoren wichtiger sein dürften als der Gesamtmarkt

Per Definition herrscht Altcoin Season, wenn 75 von 100 Altcoins besser performen als Bitcoin. In der Praxis war das zuletzt im September 2025 der Fall. Eine richtige Hype Altcoin Season war das aber nicht. Die Rede ist von explodierenden Kursen, neuen Hype-Projekten und massiver FOMO. Wird es solch eine Zeit je wieder am Krypto-Markt geben? Oder ist das Umfeld längst zu professionell geworden? Die Altcoin-Experten bei BTC-ECHO beziehen Stellung.

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