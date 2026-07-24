Ripple Mint automatisiert die Verwaltung von RLUSD für institutionelle Kunden. Was die neue Plattform für den Stablecoin und XRP bedeutet.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple erweitert seine Stablecoin-Infrastruktur mit der neuen Plattform „Ripple Mint“ für institutionelle Nutzer. â³

RLUSD soll über mehrere Blockchains hinweg verwaltet und in bestehende Systeme integriert werden. â³

Der Zugang zu Ripple Mint bleibt Privatanlegern verwehrt, die weiterhin über Börsen handeln müssen.

Die Nutzung von RLUSD könnte indirekt Auswirkungen auf die Aktivität des XRP Ledgers haben. â³

Ripple baut seine Stablecoin-Infrastruktur für institutionelle Nutzer weiter aus. Mit „Ripple Mint“ bringt das Unternehmen eine Plattform auf den Markt, auf der bestehende RLUSD-Kunden den Stablecoin über mehrere Blockchains hinweg verwalten können. Die operativen Abläufe sollen dabei automatisiert ablaufen und sich über Programmierschnittstellen direkt in bestehende Handels- und Zahlungssysteme integrieren lassen.

Ripple Mint automatisiert den Stablecoin-Zugang

Damit will Ripple künftig stärker Market Maker und Zahlungsdienstleister ansprechen, die ihre Stablecoin-Prozesse nicht länger manuell abwickeln, sondern diese in ihre eigene Infrastruktur einbinden möchten. Einheitliche Referenznummern sollen dabei die Verknüpfung von Fiat- und Blockchain-Transaktionen miteinander ermöglichen und die Abstimmung mit den jeweiligen internen Systemen erleichtern.

Ausgegeben wird der RLUSD von der Standard Custody & Trust Company, welche den Regularien der New Yorker Finanzaufsicht NYDFS unterliegt. Privatanleger erhalten jedoch keinen Zugriff auf diese Infrastruktur. Sie können den RLUSD weiterhin über unterstützende Börsen handeln, das Prägen neuer Token bleibt dagegen jenen institutionellen Kunden vorbehalten, die zuvor von Ripple geprüft und in das System integriert wurden.

Was Ripple Mint für XRP bedeutet

Ein unmittelbarer Nachfrageeffekt für die unternehmenseigene Kryptowährung XRP ist daher nicht zu erwarten. Der Stablecoin RLUSD und der Krypto-Coin XRP erfüllen unterschiedliche Funktionen. Über die erhöhte Nutzung von RLUSD könnte sich allerdings die Nutzung auf dem XRP Ledger erhöhen. Die Gebühren zur Nutzung des Netzwerkes könnten so zumindest indirekt einen Einfluss auf XRP haben.

Entscheidender dürfte aber sein, ob durch RLUSD mehr Liquidität auf den XRP-Leger kommt. Ripple möchte den Stablecoin vor allem für den Handel mit digitalen Vermögenswerten etablieren. Steigt dadurch die Aktivität auf dem Netzwerk, könnte XRP als Brückenwährung an Bedeutung gewinnen. Der Effekt hängt jedoch davon ab, welche Blockchains die Kunden von Ripple Mint am Ende tatsächlich für ihre Transaktionen nutzen.