Neue Anwendungsfelder und weniger Token Unlocks. Reicht das für eine Umkehr des langfristigen Abwärtstrends? Welche Kursmarken jetzt entscheidend sind.

43 Prozent weniger WLD-Unlocks: Kommt jetzt die Trendwende bei Worldcoin?

43 Prozent weniger WLD-Unlocks: Kommt jetzt die Trendwende bei Worldcoin?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Worldcoin reduziert tägliche Token-Unlocks um 43 Prozent, was die Marktbedingungen beeinflussen könnte. â³

Die Technologie hinter Worldcoin gewinnt an Bedeutung, während die Nutzerzahlen steigen.

Der Worldcoin-Kurs kämpft weiterhin mit den Folgen seines langjährigen Abwärtstrends. Jetzt erhält er jedoch erstmals seit längerer Zeit Unterstützung von der Angebotsseite. Seit heute werden die täglichen Token-Unlocks automatisch um 43 Prozent reduziert. Damit sinkt die Unlock-Rate von zuvor 5,1 Millionen auf 2,9 Millionen WLD-Token. Bei einem aktuellen Kurs von 0,376 US-Dollar entspricht dies einem täglichen Gegenwert von 1,1 Millionen US-Dollar, welche neu auf den Markt kommen. Den größten Anteil an der Reduktion machen dabei die Community-Token aus, die sich in ihrer Rate von 3,2 Millionen auf nur noch 1,6 Millionen WLD halbiert haben.

Gleichzeitig gewinnt die Technologie hinter Worldcoin neue Anwendungsfelder. Jüngst meldete Tinder, die Nutzung von World ID auf die USA auszuweiten, während Okta und Vercel den Identitätsnachweis in Arbeitsabläufe mit KI-Agenten integrieren möchten. Nach eigenen Angaben zählt das Netzwerk inzwischen fast 18 Millionen verifizierte Nutzer. Ob dieser doppelte Rückenwind für eine nachhaltige Trendwende reicht, zeigt sich jetzt an diesen Kursmarken.

WLD in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,3746 US-Dollar (Tief) und 0,3867 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten drei 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,3754 US-Dollar und damit unter dem Schlusskurs der Vorperiode (0,3846 US-Dollar), was einen kurzfristigen Rückgang signalisiert. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 1.34 Milliarden US-Dollar, was den relativen Wert des Coins im Marktkontext zeigt. Die kurzfristige Kursentwicklung bleibt volatil, aber ohne scharfen Trendbruch.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (0,38036 US-Dollar) und zeigt damit kurzfristige Schwäche gegenüber dem gleitenden Durchschnitt. Die Hoch-/Tief-Sequenz der letzten Sessions verzeichnet leicht abnehmende Hochs (≈ 0,3867 → 0,3849) und Druck an den Tiefs (aktuelles Tief 0,3746 US-Dollar), was auf Kontrollkämpfe zwischen Bullen und Bären hinweist. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch; klare Stärke entsteht erst über 0,3867 US-Dollar.

Der RSI liegt schätzungsweise bei 46, was auf neutrales bis leicht schwaches Momentum hinweist. Das Histogramm zeigt eine Abschwächung des Abwärtsdrucks, was auf eine mögliche Stabilisierung des Kurses hindeutet.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,03060 US-Dollar, was auf moderate, nicht-extreme Schwankungen hindeutet. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit normaler Unsicherheit, solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt.

Kurzfristige WLD-Kursprognose

Neutrales Szenario: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bewegt sich der Kurs voraussichtlich zwischen 0,3754 und 0,3867 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass der RSI in einer Spanne zwischen 40 und 50 bleibt und der Preis zwischen der Unterstützung bei 0,3746 US-Dollar und dem EMA-20 bei rund 0,3804 US-Dollar konsolidiert. Das Fibonacci-Level bei 0,3867 US-Dollar fungiert dabei zunächst als Widerstand. Ein Rückgang unter 0,36 US-Dollar – nahe dem Bollinger-Unterband bei 0,3574 US-Dollar – würde das neutrale Szenario invalidieren.

Bullishes Szenario: Dieses Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent gewichtet und sieht Kursziele bis 0,4033 beziehungsweise 0,4411 US-Dollar vor. Entscheidend wären ein Anstieg des RSI über 50, mehrere Schlusskurse oberhalb des EMA-20 bei rund 0,3804 US-Dollar sowie ein volumengetriebener Ausbruch über den kurzfristigen Widerstand bei 0,3867 US-Dollar. Anschließend läge das nächste Ziel bei 0,4033 US-Dollar, bevor das Swing-High bei 0,4411 US-Dollar in den Fokus rückt. Ein Rückgang unter 0,375 US-Dollar würde das bullishe Szenario hinfällig machen.

Bärische Szenario: Das bärische Szenario besitzt ebenfalls eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Fällt der RSI unter 40, scheitert der Kurs mehrfach an der Rückeroberung des EMA-20 und durchbricht die Unterstützung bei 0,3746 US-Dollar unter steigendem Volumen, wären weitere Verluste wahrscheinlich. Die nächsten Abwärtsziele liegen bei 0,3604 und 0,3531 US-Dollar. Ein Anstieg über 0,387 US-Dollar würde das bärische Szenario invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.