In diesem Artikel erfährst du:
- Warum mehrere wichtige Kurszonen für die nächste Bewegung entscheidend werden
- Welche Signale aktuell für eine stabilere Ausgangslage bei XRP sprechen
- Weshalb für einen stärkeren Anstieg weiterhin mehr Nachfrage am Spotmarkt nötig ist
XRP bewegt sich weiterhin in einem sensiblen Bereich. Es gibt zwar immer mehr positive Signale, die auf einen geringeren Verkaufsdruck größerer Marktteilnehmer hindeuten. Für eine komplette Trendwende fehlt bisher dennoch die breite Nachfrage. Mehrere Kurszonen liegen eng beieinander und könnten bei der nächsten Bewegung eine wichtige Rolle spielen. Was steht XRP-Anlegern bevor?
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