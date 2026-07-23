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Erneuter Zwischenfall 

Krypto-Angriff mit Millionenverlust: Auf dieser Blockchain schlugen Hacker zu

Ein weiterer Angriff erschüttert den Krypto-Sektor. Die gestohlenen Gelder wurden kurz nach der Tat in Ether umgetauscht.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt einen Hacker

Beitragsbild: Shutterstock

 | Hackerangriffe nehmen in letzter Zeit stark zu

Nach Angaben des Sicherheitsunternehmens Blockaid wurden rund 24,15 Millionen US-Dollar in USDC aus einer Crosschain Bridge entwendet. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend und wird derzeit untersucht.

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