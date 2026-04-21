Nach einem Angriff im Kelp-Ökosystem reagiert Arbitrum schnell und friert rund 30.000 Ethereum ein. Welchen Chartmarken für den ARB-Kurs jetzt relevant werden.

Arbitrum friert 30.000 ETH im Wert von 71 Millionen US-Dollar ein – so reagiert der ARB-Kurs

Arbitrum friert 30.000 ETH im Wert von 71 Millionen US-Dollar ein – so reagiert der ARB-Kurs

Das Arbitrum-Team hat über 30.000 Ethereum im Wert von etwa 71 Millionen US-Dollar eingefroren. Die Mittel stehen im Zusammenhang mit einem Exploit rund um das Kelp-Ökosystem. Ziel der Maßnahme war es, die betroffenen Assets zu sichern und weitere Bewegungen der Gelder zu verhindern, nachdem verdächtige Transaktionen identifiziert wurden.

The Arbitrum Security Council has taken emergency action to freeze the 30,766 ETH being held in the address on Arbitrum One that is connected to the KelpDAO exploit. The Security Council acted with input from law enforcement as to the exploiter’s identity, and, at all times,… — Arbitrum (@arbitrum) April 21, 2026

Nach Angaben der Entwickler reagierte Arbitrum damit auf Hinweise, dass die Mittel aus einem Angriff stammen könnten. Durch das Einfrieren sollte verhindert werden, dass die Gelder weiter transferiert oder gewaschen werden. Solche Eingriffe sind in Ausnahmefällen möglich, wenn zentrale Komponenten oder kontrollierte Schnittstellen betroffen sind, auch wenn das grundsätzlich im Spannungsfeld zur Dezentralität steht.

Der Eingriff von Arbitrum fällt in eine Phase, in der sich der Krypto-Markt seit den Spannungen rund um den Iran deutlich erholt hat. Der Exploit sorgt zwar kurzfristig für Aufmerksamkeit, der Kurs zeigt bislang aber keine starken Ausschläge und bleibt in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Das deutet darauf hin, dass Anleger die Situation beobachten, ohne in Panik zu reagieren. Für die kurzfristige Entwicklung rückt nun die charttechnische Lage in den Vordergrund.

Struktur Arbitrum und Trend

In den letzten 6 4h-Candles bewegte sich der Kurs zwischen 0,1254 US-Dollar (Low) und 0,1295 US-Dollar (High). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,1264 US-Dollar und damit geringfügig unter dem Schlusskurs des Vortags von 0,1274 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 764.844.511 US-Dollar. Die enge Spanne der letzten 24 Stunden deutet auf eine seitliche Konsolidierung nach dem Aufwärtsschub der Vorwoche hin.

Der Kurs notiert knapp unter dem EMA-20 (0,126417 US-Dollar) und zeigt damit kurzfriste Schwankungen um den gleitenden Durchschnitt. Die Sequenz aus höheren Tiefs seit Anfang April bleibt intakt, während kurzfristige Hochs bei 0,1295 US-Dollar und Tiefs bei 0,1254 US-Dollar als relevante Levels fungieren. Solange der Kurs unter dem EMA-20 verweilt, bleibt die Marktlage technisch neutral bis leicht bullisch.

Arbitrum Analyse Momentum

Der RSI liegt bei rund 61 und signalisiert weiterhin moderates Käuferinteresse. Das Histogramm zeigt positive, aber nachlassende Beschleunigung des Aufwärtsmomentums.

Volatilität und Risiko

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt circa 0,008534 US-Dollar, was auf moderate Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer moderaten Konsolidierungsphase mit stabiler Volatilität.

Kurzfristige Arbitrum Prognose und Schluss

Die kurzfristige Prognose für Arbitrum am 21.04.2026 ist neutral bis leicht bullisch. Unterstützungen liegen bei 0,1254 US-Dollar und 0,1212 US-Dollar; Widerstände bei 0,1295 US-Dollar und 0,1369 US-Dollar. Ein klarer Ausbruch über 0,1295 US-Dollar mit Volumen könnte das Ziel 0,1369 US-Dollar aktivieren. Bricht der Kurs unter 0,1254 US-Dollar, sind Rücksetzer bis etwa 0,1212 US-Dollar möglich.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Empfohlenes Video DeFi Hack erschüttert Ethereum, Aave & Co. – wie groß ist die Gefahr?