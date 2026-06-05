Die Steuerfreiheit von Kryptowährungen steht zunehmend zur Debatte. Eine Abschaffung der Haltefrist könnte allerdings nicht nur Nachteile mit sich bringen. Wir haben mit einem Experten über mögliche Vorteile gesprochen.

Ende der Bitcoin-Haltefrist? Für wen die Krypto-Steuer ein Gewinn wäre

Ende der Bitcoin-Haltefrist? Für wen die Krypto-Steuer ein Gewinn wäre

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Abschaffung der Haltefrist politisch an Fahrt gewinnt

Welche steuerlichen Vorteile möglich wären – und für wen sie sich wirklich lohnen

Warum vor allem eine Investoren-Gruppe profitieren könnten

Wie sich eine potenzielle Reform auf deine Steuerstrategie und zukünftige Renditen auswirken kann

Die einjährige Haltefrist für Bitcoin gerät immer stärker in den politischen Fokus. Sie entscheidet derzeit darüber, ob Gewinne steuerfrei bleiben oder als privates Veräußerungsgeschäft versteuert werden müssen. Sollte die Regelung fallen, würde sich die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen grundlegend verändern. Ein entsprechender Reformvorschlag liegt dem Bundesfinanzministerium bereits vor. Im Gespräch mit BTC-ECHO erläuterte die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Frauke Heiligenstadt, welche Chancen sie in einer solchen Anpassung sieht. Doch würden Anleger tatsächlich davon profitieren? Um diese Frage zu beantworten, haben wir mit einem Krypto-Steuerexperten gesprochen.

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