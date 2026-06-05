In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Abschaffung der Haltefrist politisch an Fahrt gewinnt
- Welche steuerlichen Vorteile möglich wären – und für wen sie sich wirklich lohnen
- Warum vor allem eine Investoren-Gruppe profitieren könnten
- Wie sich eine potenzielle Reform auf deine Steuerstrategie und zukünftige Renditen auswirken kann
Die einjährige Haltefrist für Bitcoin gerät immer stärker in den politischen Fokus. Sie entscheidet derzeit darüber, ob Gewinne steuerfrei bleiben oder als privates Veräußerungsgeschäft versteuert werden müssen. Sollte die Regelung fallen, würde sich die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen grundlegend verändern. Ein entsprechender Reformvorschlag liegt dem Bundesfinanzministerium bereits vor. Im Gespräch mit BTC-ECHO erläuterte die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Frauke Heiligenstadt, welche Chancen sie in einer solchen Anpassung sieht. Doch würden Anleger tatsächlich davon profitieren? Um diese Frage zu beantworten, haben wir mit einem Krypto-Steuerexperten gesprochen.
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