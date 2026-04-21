Die geopolitische Lage bleibt angespannt, doch Bitcoin und Co. zeigen sich stabil. Mit Blick auf Trumps Rede wächst die Hoffnung auf klare Signale für den Markt.

Trump spricht heute: Steht der Krypto-Markt vor einer Kehrtwende?

Trump spricht heute: Steht der Krypto-Markt vor einer Kehrtwende?

Donald Trump wird heute um 14:30 Uhr deutscher Zeit eine Rede halten. Ein Termin, auf den die Märkte mit besonderer Aufmerksamkeit blicken. Parallel dazu ist eine hochrangige US-Delegation unter Leitung von Vizepräsident JD Vance auf dem Weg nach Islamabad, wo Gespräche über eine mögliche Deeskalation geführt werden. Die geopolitischen Spannungen rund um den Iran bleiben damit das dominierende Thema und sorgen weiter für Zurückhaltung unter Anlegern.

Trotz dieser Unsicherheit zeigen sich die Krypto-Märkte stabil. Bitcoin notiert bei 75.931 US-Dollar und liegt rund 1,95 Prozent im Plus. Ethereum steigt auf 2.319 US-Dollar und gewinnt 1,72 Prozent hinzu. Auch bei den großen Altcoins zeigt sich ein ähnliches Bild: XRP steht bei 1,43 US-Dollar mit einem Plus von 1,74 Prozent, Solana legt auf 85,75 US-Dollar zu und steigt um 1,48 Prozent.

Kapitalzuflüsse stützen den Krypto-Markt

Unterstützung kommt weiterhin von institutioneller Seite. Die US Spot ETFs verzeichneten gestern deutliche Zuflüsse. Bitcoin ETFs zogen 238,37 Millionen US-Dollar an frischem Kapital an, bei Ethereum summierten sich die Inflows auf 67,77 Millionen US-Dollar. XRP ETFs kamen auf knapp 3 Millionen US-Dollar.

Diese Kapitalbewegungen zeigen, dass größere Marktteilnehmer die aktuelle Lage nicht als Anlass für Rückzug sehen. Vielmehr scheint das Interesse an Krypto-Assets trotz geopolitischer Spannungen intakt zu bleiben.

Die kommenden Stunden dürften dennoch richtungsweisend werden. Aussagen aus Washington und mögliche Fortschritte bei den Verhandlungen in Islamabad könnten die Risikobereitschaft kurzfristig deutlich beeinflussen. Entsprechend angespannt bleibt die Lage, auch wenn sich die Kurse bislang vergleichsweise widerstandsfähig zeigen.

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