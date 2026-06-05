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Kursanalyse 

Ethereum-Kursprognose: So überverkauft wie nie, was jetzt?

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) fällt auf neue Jahrestiefs zurück. Wann die Korrektur ein Ende finden könnte erklärt die neuste charttechnische Kursanalyse.

Stefan Lübeck
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Ethereum-Kurs1.347,20 -5.58 %
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Ein Warndreieck ist neben einem Stapel Ethereum-Münzen zu sehen.

Beitragsbild: KI-generiert

 | Der Altcoin Ethereum (ETH) muss sich dem Abverkaufsdruck beugen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Allzeittief im Trendstärke-Indikator könnte eine Zwischenerholung auslösen
  • Welche Kursmarken jetzt entscheidend werden für die Kursrichtung von Ethereum
  • Wieso weitere Abverkäufe in den nächsten Wochen und Monaten nicht ausgeschlossen sind

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) stürzt auf einen neuen Jahrestiefststand ab. Mit 1.623 US-Dollar notierte der Ether-Kurs zwischenzeitlich so niedrig wie zuletzt im August 2025. Damit fügt sich der Kurs des größten Kryptoökosystems der aktuellen Abverkaufswelle am Krypto-Markt. Wie tief die bearishe Verkaufsbewegung bei anhaltender Abstinenz der Käuferseite gehen könnte, bespricht diese charttechnische Kursanalyse.

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