Die Kryptowährung Ethereum (ETH) fällt auf neue Jahrestiefs zurück. Wann die Korrektur ein Ende finden könnte erklärt die neuste charttechnische Kursanalyse.

Ethereum-Kursprognose: So überverkauft wie nie, was jetzt?

Ethereum-Kursprognose: So überverkauft wie nie, was jetzt?

In diesem Artikel erfährst du: Allzeittief im Trendstärke-Indikator könnte eine Zwischenerholung auslösen

Welche Kursmarken jetzt entscheidend werden für die Kursrichtung von Ethereum

Wieso weitere Abverkäufe in den nächsten Wochen und Monaten nicht ausgeschlossen sind

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) stürzt auf einen neuen Jahrestiefststand ab. Mit 1.623 US-Dollar notierte der Ether-Kurs zwischenzeitlich so niedrig wie zuletzt im August 2025. Damit fügt sich der Kurs des größten Kryptoökosystems der aktuellen Abverkaufswelle am Krypto-Markt. Wie tief die bearishe Verkaufsbewegung bei anhaltender Abstinenz der Käuferseite gehen könnte, bespricht diese charttechnische Kursanalyse.

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