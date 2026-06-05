In diesem Artikel erfährst du:
- Allzeittief im Trendstärke-Indikator könnte eine Zwischenerholung auslösen
- Welche Kursmarken jetzt entscheidend werden für die Kursrichtung von Ethereum
- Wieso weitere Abverkäufe in den nächsten Wochen und Monaten nicht ausgeschlossen sind
Die Kryptowährung Ethereum (ETH) stürzt auf einen neuen Jahrestiefststand ab. Mit 1.623 US-Dollar notierte der Ether-Kurs zwischenzeitlich so niedrig wie zuletzt im August 2025. Damit fügt sich der Kurs des größten Kryptoökosystems der aktuellen Abverkaufswelle am Krypto-Markt. Wie tief die bearishe Verkaufsbewegung bei anhaltender Abstinenz der Käuferseite gehen könnte, bespricht diese charttechnische Kursanalyse.
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