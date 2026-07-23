Die Kryptowährung Solana (SOL) tendiert nach einem starken Monatsauftakt zuletzt richtungslos seitwärts. Droht die Erholung im Keim erstickt zu werden? Das sagt der Chart.

Solana-Kursanalyse: Ist die Luft schon wieder raus?

Solana-Kursanalyse: Ist die Luft schon wieder raus?

In diesem Artikel erfährst du: Wieso die Kurserholung seit Monatsbeginn abrupt enden könnte

Warum nur eine nachhaltige Ausbruchsbewegung auf neues Monatshochs neue Kursphantasien bieten dürfte

Welche Kursziele Anleger auf der Ober- und Unterseite im Blick haben müssen

Nach einem starken Monatsauftakt tendiert die Kryptowährung Solana (SOL) zuletzt seitwärts. Rückläufiges Handelsvolumen im Memecoin-Sektor zollt seinen Tribut. Mit aktuell 76,70 US-Dollar kann sich der SOL-Kurs seit Wochenbeginn jedoch vorerst wieder oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA20 und EMA50 behaupten. Welche Widerstandsniveaus überwunden werden müssen, um den Aufwärtstrend fortzusetzen, zeigt diese charttechnische Kursanalyse.

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