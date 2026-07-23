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Kursanalyse 

Solana-Kursanalyse: Ist die Luft schon wieder raus?

Die Kryptowährung Solana (SOL) tendiert nach einem starken Monatsauftakt zuletzt richtungslos seitwärts. Droht die Erholung im Keim erstickt zu werden? Das sagt der Chart.

Stefan Lübeck
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Eine Solana-Münze vor blauem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Dem Altcoin Solana (SOL) könnte frischer Gegenwind drohen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso die Kurserholung seit Monatsbeginn abrupt enden könnte
  • Warum nur eine nachhaltige Ausbruchsbewegung auf neues Monatshochs neue Kursphantasien bieten dürfte
  • Welche Kursziele Anleger auf der Ober- und Unterseite im Blick haben müssen

Nach einem starken Monatsauftakt tendiert die Kryptowährung Solana (SOL) zuletzt seitwärts. Rückläufiges Handelsvolumen im Memecoin-Sektor zollt seinen Tribut. Mit aktuell 76,70 US-Dollar kann sich der SOL-Kurs seit Wochenbeginn jedoch vorerst wieder oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA20 und EMA50 behaupten. Welche Widerstandsniveaus überwunden werden müssen, um den Aufwärtstrend fortzusetzen, zeigt diese charttechnische Kursanalyse.

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