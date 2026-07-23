Anleger ziehen Milliarden aus Private-Credit-Fonds ab, die Ausfallraten steigen auf Rekordwerte. Was hinter den Turbulenzen im 2-Billionen-Dollar-Markt steckt und warum auch der Krypto-Markt betroffen sein könnte.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der Markt für private Unternehmenskredite steht aufgrund von Rückgabestopps und Rekordausfällen in der Krisendebatte. â³

Prominente Stimmen ziehen Parallelen zur Finanzkrise von 2008 und warnen vor möglichen Auswirkungen auf den Krypto-Markt. â³

Rückgabestopps und Rekordausfälle haben den Markt für private Unternehmenskredite in die Krisendebatte katapultiert. Prominente Stimmen von Jamie Dimon bis Lloyd Blankfein ziehen öffentlich Parallelen zur Zeit vor 2008. Ein Erklärvideo des Kanals „The Plain Bagel” greift die Frage auf, wie tief die Risse im System tatsächlich reichen. Die aktuellen Zahlen zeichnen ein differenzierteres Bild, das auch den Krypto-Markt beeinträchtigen könnte.

Anleger fordern Milliarden zurück

Private Credit bezeichnet Kredite, die Investmentfonds statt Banken direkt an Unternehmen vergeben. Der US-Markt ist laut dem Forschungsdienst des US-Kongresses auf knapp 2 Billionen US-Dollar angewachsen, was ein Vielfaches des Niveaus von vor zehn Jahren darstellt. Branchenweit forderten Anleger allein im ersten Quartal 20,8 Milliarden US-Dollar zurück und überschritten die üblichen Quartalsgrenzen von fünf Prozent bei Anbietern wie Blackstone, Apollo und Blue Owl. Blackstones Flaggschiff BCRED verzeichnete Rückgabewünsche von 7,9 Prozent der Anteile. Daraufhin musste die Firma und ihre Mitarbeiter rund 400 Millionen USD nachschießen, um alle Anfragen zu bedienen.

Bei Blue Owl spitzte sich die Lage zuletzt noch weiter zu. Im Quartal bis Ende Juni summierten sich die Rückgabewünsche auf 4,7 Milliarden US-Dollar, beim größten Vehikel entsprach das mit 3,6 Mrd. US-Dollar rund 19 Prozent des gesamten Fondsvermögens.

Die Rückgabewelle hinterlässt tiefe Spuren im Aktienkurs von Blue Owl | Quelle: TradingView

Die Börse liest diese Entwicklung sichtlich schlecht, die Blue-Owl-Aktie notiert rund 55 Prozent unter ihrem Stand von vor einem Jahr. Der Technologie-Fonds des Hauses sah Anfang des Jahres Rückgabeanfragen von über 38 Prozent. Ausgezahlt wird gemäß der 5-Prozent-Obergrenze pro Quartal, der Rest wartet in der Schlange. Hier stellt sich nun die Frage, warum so viele Investoren den Ausgang suchen.

Kreditausfälle auf Rekordniveau

Eine der Antworten liegt ohne Zweifel in der Qualität der Kredite. Fitch bezifferte die Ausfallrate im US-Private-Credit-Markt für April auf den Rekordwert von sechs Prozent. Die Neuvergabe von Krediten brach im zweiten Quartal um rund 40 Prozent auf knapp 45 Milliarden US-Dollar ein. Morgan Stanley erwartet des Weiteren einen Anstieg der Quote Richtung acht Prozent. Die UBS zeigt sich noch skeptischer und hält im Extremfall bis zu 15 Prozent für möglich. Diese Warnung gilt als weiterer Auslöser der jüngsten Rückgabewelle bei Blue Owl.

Ein Kernproblem ist die Konzentration im Softwaresektor. Rund 500 Milliarden US-Dollar der Kredite stecken Schätzungen zufolge in SaaS-Firmen, deren Geschäftsmodelle durch KI-Konkurrenz deutlich ins Wanken geraten. Das Video verweist zudem auf einen strukturellen Makel: Ohne Sekundärmarkt beruhen die Bewertungen auf Schätzungen der Anbieter selbst. Wie schnell Werte kollabieren können, zeigten vor nicht allzu langer Zeit bereits die Pleiten von Tricolor und First Brands, deren Schulden binnen Monaten von voller Bewertung auf Bruchteile abgeschrieben wurden. Für Krypto-Anleger stellt sich damit die Frage, über welche Wege dieser Stress den Weg in den Sektor finden kann.

14 Milliarden US-Dollar Kredite liegen in DeFi

Nach Einschätzung der AMINA Bank könnte Private-Credit-Stress zusammen mit Makroschocks einen breiten Abbau von Fremdkapitalpositionen auslösen. Dieser Stress-Herd würde ohne jeden Zweifel Risikoanlagen wie Bitcoin stark beeinflussen.

Tokenisierte Kredite erleben seit 2024 ein rasantes Wachstum | Quelle: rwa.xyz

Die Kurve zeigt steil nach oben: On-Chain-Private-Credit wuchs bis zum zweiten Quartal auf über 14 Mrd. US-Dollar an aktiven Krediten, was eine Verdreifachung seit Anfang 2025 darstellt. DeFi-Protokolle akzeptieren solche Token zunehmend als Sicherheit für Lending und Stablecoins, wodurch platzende Darlehen unmittelbar in Krypto-Bilanzen durchschlagen könnten. Ein dritter Kanal läuft über die Banken. US-Institute haben laut Moody’s (eine der größten Rating Agenturen weltweit) rund 300 Milliarden USD an Private-Credit-Anbieter verliehen. Verluste dort würden die Kreditvergabe im gesamten System verengen und die Stimmung der Anleger belasten, von der Krypto-Assets besonders abhängen.

Warum 2008 trotzdem der falsche Vergleich ist

Für eine Krise des gesamten Systems fehlen bislang jedoch noch die Belege. Im vergleichbaren Markt für Unternehmensdarlehen lag die Ausfallquote im Februar bei 1,36 Prozent und damit unter dem langjährigen Schnitt. Anders als 2008 gibt es außerdem keinen Markt für Derivate, der die Verluste noch vervielfachen würde.

Das eigentliche Problem liegt deshalb woanders, nämlich in der fehlenden Transparenz des Systems. Wenn niemand von außen in die Bücher schaut, weiß auch niemand, wie viel Fremdkapital und wie viele faule Kredite im System stecken.

Für Krypto-Anleger ist Private Credit somit weniger ein akuter Auslöser für einen Absturz als ein schwelendes Risiko, das über tokenisierte Kredite und die Marktstimmung durchschlagen könnte.