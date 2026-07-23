Viele Bitcoin-Anleger fürchten langfristig vor allem Quantencomputer. Doch die eigentliche Gefahr für die Kryptowährung könnte von ganz anderer Seite kommen. Davor warnen die Experten jetzt.

Bitcoin in Gefahr? Diese Probleme könnten 2026 zum Verhängnis werden

Bitcoin in Gefahr? Diese Probleme könnten 2026 zum Verhängnis werden

"Vielleicht ist es sogar notwendig"

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Bitcoin-Bärenmarkt brisanter ist als viele glauben

Welche Akteure daran arbeiten, Bitcoin zum Scheitern zu bringen

Weshalb die BTC-Community sich selbst zerfleischen könnte

“Bitcoin ist tot, lang lebe Bitcoin” – im Bärenmarkt macht dieser Satz in der BTC-Community wieder regelmäßig die Runde. Die Zuversicht vieler Hodler kommt nicht von ungefähr: Schließlich wurde die Krypto-Leitwährung von Analysten und Medien schon hunderte Male abgeschrieben. Trotzdem ist Bitcoin kein Selbstläufer und steht in den kommenden Monaten und Jahren vor großen Herausforderungen. Häufig diskutiert werden Angriffe durch Quantencomputer, doch laut den von uns befragten Experten könnte die eigentliche Bedrohung könnte aus einer ganz anderen Richtung kommen.

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