App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Erhalte 5% Bitcoin-Bonus
Bis zu 58.000€ in BTC für Krypto-Transfers
2,05 T
Hyperliquid-Kurs51,99 1.20%
Bitcoin-Kurs57.473,31 -0.69%
Ethereum-Kurs1.688,58 0.17%
XRP-Kurs0,991055 -0.47%
BNB-Kurs499,94 -0.11%
Hyperliquid-Kurs51,99 1.20%
Solana-Kurs68,07 0.10%
TRON-Kurs0,286614 -0.92%
Dogecoin-Kurs0,063456 -0.24%
Cardano-Kurs0,152661 0.85%
Zcash-Kurs452,96 0.72%
Chainlink-Kurs7,57 0.08%
Pi Network-Kurs0,080077 0.31%
"Vielleicht ist es sogar notwendig" 

Bitcoin in Gefahr? Diese Probleme könnten 2026 zum Verhängnis werden

Viele Bitcoin-Anleger fürchten langfristig vor allem Quantencomputer. Doch die eigentliche Gefahr für die Kryptowährung könnte von ganz anderer Seite kommen. Davor warnen die Experten jetzt.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin kaufen
Bitcoin in einer Mausefalle

Beitragsbild: Shutterstock

 | Was Bitcoin im Jahr 2026 noch zu Fall bringen könnte

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Bitcoin-Bärenmarkt brisanter ist als viele glauben
  • Welche Akteure daran arbeiten, Bitcoin zum Scheitern zu bringen
  • Weshalb die BTC-Community sich selbst zerfleischen könnte

“Bitcoin ist tot, lang lebe Bitcoin” – im Bärenmarkt macht dieser Satz in der BTC-Community wieder regelmäßig die Runde. Die Zuversicht vieler Hodler kommt nicht von ungefähr: Schließlich wurde die Krypto-Leitwährung von Analysten und Medien schon hunderte Male abgeschrieben. Trotzdem ist Bitcoin kein Selbstläufer und steht in den kommenden Monaten und Jahren vor großen Herausforderungen. Häufig diskutiert werden Angriffe durch Quantencomputer, doch laut den von uns befragten Experten könnte die eigentliche Bedrohung könnte aus einer ganz anderen Richtung kommen.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Monatlich kündbar
Flexibel
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Bild zeigt einen Hacker
Erneuter ZwischenfallKrypto-Angriff mit Millionenverlust: Auf dieser Blockchain schlugen Hacker zu
Eine XRP-Münze
Wenn sich Maschinen bezahlenXRP-Boom dank KI-Agenten? Ripple erwartet massives Transaktionswachstum
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzenleuchter im Hintergrund zeigt.
KursanalyseXRP-Kursanalyse: Gelingt den Bullen der ersehnte Befreiungsschlag
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
World Liberty Financial
0,056244
13.52%
​​Stable
0,035180
12.00%
币安人生 (BinanceLife)
0,568958
8.29%
Audiera
2,47
7.45%
Ethena
0,080372
3.54%
OKB
74,15
3.38%
Aptos
0,542877
2.59%
Hedera
0,063826
2.53%
Avalanche
5,78
1.31%
Hyperliquid
51,99
1.20%
Filecoin
0,646549
-3.97%
Canton
0,105043
-3.68%
Sky
0,054069
-3.30%
Rain
0,012501
-2.87%
Morpho
1,72
-2.84%
Bitcoin Cash
189,67
-2.53%
MemeCore
1,01
-2.47%
Polkadot
0,717228
-2.32%
Stellar
0,162266
-2.27%
Mantle
0,365073
-1.91%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren