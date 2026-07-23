In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Bitcoin-Bärenmarkt brisanter ist als viele glauben
- Welche Akteure daran arbeiten, Bitcoin zum Scheitern zu bringen
- Weshalb die BTC-Community sich selbst zerfleischen könnte
“Bitcoin ist tot, lang lebe Bitcoin” – im Bärenmarkt macht dieser Satz in der BTC-Community wieder regelmäßig die Runde. Die Zuversicht vieler Hodler kommt nicht von ungefähr: Schließlich wurde die Krypto-Leitwährung von Analysten und Medien schon hunderte Male abgeschrieben. Trotzdem ist Bitcoin kein Selbstläufer und steht in den kommenden Monaten und Jahren vor großen Herausforderungen. Häufig diskutiert werden Angriffe durch Quantencomputer, doch laut den von uns befragten Experten könnte die eigentliche Bedrohung könnte aus einer ganz anderen Richtung kommen.
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