Zwischen dem Iran und den USA blieb es am Wochenende ungewöhnlich ruhig. Das sorgt zum Wochenstart für eine spürbar bessere Stimmung an den Märkten.

Bitcoin über 65.000 US-Dollar – doch dieser Krypto-Coin explodiert

Bitcoin über 65.000 US-Dollar – doch dieser Krypto-Coin explodiert

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Anleger warten auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch. â³

Bitcoin und Ethereum verzeichnen Kursgewinne, während Pump.fun besonders stark ansteigt. â³

ETF-Nachfrage könnte den Krypto-Markt weiter unterstützen.

Positive Stimmung auch an den US-Börsen zu Wochenbeginn. â³

Nachdem neue Schlagzeilen aus dem Nahen Osten ausgeblieben sind, richtet sich der Blick der Anleger nun auf den nächsten wichtigen Termin. Am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank über den Leitzins – ein Ereignis, das auch am Krypto-Markt mit Spannung erwartet wird.

Wird die US-Notenbank die Zinsen erhöhen? / Quelle: CME Group

Nach Daten des CME FedWatch Tools rechnen derzeit 68,5 Prozent der Marktteilnehmer mit unveränderten Leitzinsen, während 31,5 Prozent eine Zinserhöhung erwarten. Der Zinsentscheid der Federal Reserve dürfte die Finanzmärkte genau wie den Krypto-Markt in dieser Woche beeinflussen, da geldpolitische Entscheidungen kurzfristig deutliche Kursbewegungen auslösen können.

Krypto-Markt startet freundlich in die neue Woche

Bitcoin steigt in den vergangenen 24 Stunden um 1,19 Prozent auf 65.249 US-Dollar. Ethereum legt noch deutlicher zu und gewinnt 3,55 Prozent auf 1.953 US-Dollar. Auch Solana startet fester in die Woche und notiert 1,71 Prozent höher bei 76,29 US-Dollar. XRP kann ebenfalls zulegen und steigt auf 1,11 US-Dollar.

Unter den größeren Kryptowährungen fällt vor allem Pump.fun auf. Der Token gewinnt 9,81 Prozent und gehört damit zu den stärksten Performern des Tages.

Spannend dürfte in dieser Woche werden, ob die ETF-Nachfrage an das Niveau der Vorwoche anknüpfen kann. In der vergangenen Woche verzeichneten die Spot Bitcoin ETFs Nettozuflüsse in Höhe von 33,79 Millionen US-Dollar. Bei den Spot Ethereum ETFs summierten sich die Zuflüsse sogar auf 103,91 Millionen US-Dollar. Setzt sich dieser Trend fort, könnte das den Krypto-Markt zusätzlich stützen.

Auch der Blick auf die US-Börsen fällt zum Wochenstart positiv aus. Die Futures auf den S&P 500 liegen 0,91 Prozent im Plus, die Futures auf den Nasdaq gewinnen 1,47 Prozent.