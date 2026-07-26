BitMart stellt den Betrieb seiner Krypto-Börse schrittweise ein. Der native Token BMX verlor nach der Ankündigung zeitweise fast 70 Prozent an Wert.

Krypto-Börse schließt: Diese Frist sollten BitMart-Anleger auf keinen Fall verpassen

Krypto-Börse schließt: Diese Frist sollten BitMart-Anleger auf keinen Fall verpassen

"Nach Bewertung der Geschäftslage und des Marktumfelds"

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Der Handel endet am 26. August, die vollständige Schließung ist für 2027 geplant.

Der native Token BMX verzeichnete einen dramatischen Kursverlust von fast 70 Prozent. â³

Nutzer sollten sich auf mögliche Verzögerungen bei Auszahlungen einstellen. â³

Die Krypto-Börse BitMart stellt ihren Betrieb schrittweise ein. Wie das Unternehmen mitteilt, wird der Handel am 26. August beendet. Die vollständige Einstellung des Geschäfts ist für den 31. Januar 2027 geplant. Neue Nutzer können sich bereits nicht mehr registrieren, Einzahlungen sind ebenfalls nicht mehr möglich.

“Nach einer sorgfältigen Bewertung der Geschäftslage, des Marktumfelds und der künftigen strategischen Ausrichtung hat BitMart die schwierige Entscheidung getroffen, den Betrieb der Handelsplattform geordnet einzustellen”, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

BitMart-Coin fällt um 70 Prozent

Nach Angaben von BitMart befindet sich der Futures-Handel nur noch im Reduce-only-Modus. Im Spotmarkt werden keine neuen Orders mehr angenommen. Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass Auszahlungen zusätzlichen Compliance- und Sicherheitsprüfungen unterliegen können. Dadurch könne sich die Bearbeitung verzögern.

BMX fällt deutlich I Quelle: BTC-ECHO

Der native Token BMX geriet nach der Ankündigung massiv unter Druck. Der Kurs fiel innerhalb kurzer Zeit von rund 0,31 auf zeitweise unter 0,10 US-Dollar. Das entspricht einem Verlust von fast 70 Prozent.

Nach BitMEX: 2. Krypto-Börse in einer Woche

Arkham-Daten zufolge liegen auf den BitMart zugeordneten Wallets noch Krypto-Werte im Umfang von rund 71 Millionen US-Dollar. Am 6. Juli waren es noch etwa 102 Millionen US-Dollar. Ein Großteil entfällt auf WFI-Token. Der Bestand an USDT lag zuletzt bei rund 91.000 US-Dollar.

Auf X sorgte die Meldung zudem für Verwirrung. Mehrere Nutzer verwechselten BitMart und den Token BMX mit der ebenfalls vor dem Aus stehenden Krypto-Börse BitMEX und deren Token BMEX. Mehr dazu hier: BitMEX vor dem Aus: Diese Frist sollten Krypto-Anleger auf keinen Fall verpassen!

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