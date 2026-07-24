In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der US-Aktienmarkt zur Gefahr für Bitcoins Kursentwicklung wird
- Wieso die Marketmaker das geringe Spot-Handelsvolumen zu ihrem Vorteil nutzen
- Welche Chartmarken jetzt über die Kursrichtung entscheiden dürften
Nach einem starken Wochenauftakt droht der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) die Luft auszugehen. Anhaltend niedrige Spot-Käufe drohen zum Bumerang zu werden. Steigende Ölpreise sorgen für Gegenwind an den US-Aktienmärkten, was zusätzlich auf der Kryptowährung lastet. Eine erneute Aufgabe der 20-Tagelinie könnte den Abgabedruck weiter erhöhen. Die Kursentwicklung in den nächsten Handelstagen könnte darüber entscheiden, in welche Richtung sich der Bitcoin-Kurs in den kommenden Wochen bewegt.
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