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Kursanalyse 

Bitcoin-Analyse: Darum müssen die Bullen jetzt aufpassen

Bitcoin (BTC) fügt sich der Schwäche am US-Aktienmarkt. Kann sich die Käuferseite nochmal aufbäumen? Diese zentralen Chartmarken werden über die Kursrichtung entscheiden!

Stefan Lübeck
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Eine Bitcoin-Münze vor einem pinken Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Bitcoin (BTC) ist zurück in schwerem Fahrwasser

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der US-Aktienmarkt zur Gefahr für Bitcoins Kursentwicklung wird
  • Wieso die Marketmaker das geringe Spot-Handelsvolumen zu ihrem Vorteil nutzen
  • Welche Chartmarken jetzt über die Kursrichtung entscheiden dürften

Nach einem starken Wochenauftakt droht der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) die Luft auszugehen. Anhaltend niedrige Spot-Käufe drohen zum Bumerang zu werden. Steigende Ölpreise sorgen für Gegenwind an den US-Aktienmärkten, was zusätzlich auf der Kryptowährung lastet. Eine erneute Aufgabe der 20-Tagelinie könnte den Abgabedruck weiter erhöhen. Die Kursentwicklung in den nächsten Handelstagen könnte darüber entscheiden, in welche Richtung sich der Bitcoin-Kurs in den kommenden Wochen bewegt.

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