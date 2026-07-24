Bitcoin (BTC) fügt sich der Schwäche am US-Aktienmarkt. Kann sich die Käuferseite nochmal aufbäumen? Diese zentralen Chartmarken werden über die Kursrichtung entscheiden!

Bitcoin-Analyse: Darum müssen die Bullen jetzt aufpassen

Bitcoin-Analyse: Darum müssen die Bullen jetzt aufpassen

In diesem Artikel erfährst du: Warum der US-Aktienmarkt zur Gefahr für Bitcoins Kursentwicklung wird

Wieso die Marketmaker das geringe Spot-Handelsvolumen zu ihrem Vorteil nutzen

Welche Chartmarken jetzt über die Kursrichtung entscheiden dürften

Nach einem starken Wochenauftakt droht der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) die Luft auszugehen. Anhaltend niedrige Spot-Käufe drohen zum Bumerang zu werden. Steigende Ölpreise sorgen für Gegenwind an den US-Aktienmärkten, was zusätzlich auf der Kryptowährung lastet. Eine erneute Aufgabe der 20-Tagelinie könnte den Abgabedruck weiter erhöhen. Die Kursentwicklung in den nächsten Handelstagen könnte darüber entscheiden, in welche Richtung sich der Bitcoin-Kurs in den kommenden Wochen bewegt.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Monatlich kündbar Flexibel 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden