In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der HYPE-Kurs derzeit so stark unter Druck steht
- Welche regulatorischen Risiken der CLARITY Act für Hyperliquid birgt
- Wie ein mögliches KYC-Modell für US-Nutzer aussehen könnte
- Warum institutionelles Kapital zum langfristigen Bull Case wird
Der HYPE-Kurs steht seit Wochen deutlich unter Druck. Nach dem Rekordlauf im Frühjahr hat Hyperliquid zuletzt deutlich an Wert verloren. Unruhe brachten zuletzt insbesondere große Wallet-Bewegungen. Einer mutmaßlich mit a16z verbundenen Adresse wurden Verkäufe zugeschrieben. Gleichzeitig nahm Multicoin Capital eine größere Menge HYPE aus dem Staking. Der Fonds erklärte später jedoch, dass es sich lediglich um eine Wallet-Rotation und nicht um einen geplanten Verkauf gehandelt habe. Zumindest dieser Teil des FUD scheint damit vorerst vom Tisch. Doch die Nervosität am Markt hat womöglich weitere Gründe. Neben Unlocks und möglichen Gewinnmitnahmen rückt nun auch der CLARITY Act in den Fokus. Die US-Regulierung könnte Hyperliquid künftig zu strengeren KYC- und Compliance-Vorgaben zwingen. Sie könnte der Plattform aber ebenso den Weg für institutionelles Kapital öffnen. Ist der aktuelle Kursrückgang also ein Warnsignal – oder unterschätzt der Markt gerade den größten Bull Case für Hyperliquid?
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