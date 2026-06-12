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Das sagen Experten 

SpaceX IPO: Was der größte Börsengang aller Zeiten für Bitcoin bedeutet

Nur noch wenige Stunden bis zum womöglich größten Börsengang aller Zeiten. Doch wie wirkt sich der SpaceX-IPO auf Bitcoin aus? Das sagen Experten.

Daniel Hoppmann
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Eine SpaceX-Rakete steht neben einem Bitcoin.

Beitragsbild: Fotomontage: Picture Alliance, Shutterstock | KI-generiert

 | Schießt SpaceX Bitcoin bis zum Mond?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie Experten den SpaceX-IPO bewerten
  • Welche Auswirkungen der Börsengang auf Bitcoin hat
  • Warum der IPO sogar eine Chance für eine Bitcoin-Rallye sein kann

Die Spannung steigt. Nur noch wenige Stunden trennen Anleger vom wohl größten Börsengang aller Zeiten. Der SpaceX-IPO könnte das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk auf Anhieb zu einer der teuersten Firmen der Welt machen – und Bitcoin in die Bredouille bringen. Worauf sich Anleger jetzt gefasst machen sollten.

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