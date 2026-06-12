In diesem Artikel erfährst du:
- Wie Experten den SpaceX-IPO bewerten
- Welche Auswirkungen der Börsengang auf Bitcoin hat
- Warum der IPO sogar eine Chance für eine Bitcoin-Rallye sein kann
Die Spannung steigt. Nur noch wenige Stunden trennen Anleger vom wohl größten Börsengang aller Zeiten. Der SpaceX-IPO könnte das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk auf Anhieb zu einer der teuersten Firmen der Welt machen – und Bitcoin in die Bredouille bringen. Worauf sich Anleger jetzt gefasst machen sollten.
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