Nur noch wenige Stunden bis zum womöglich größten Börsengang aller Zeiten. Doch wie wirkt sich der SpaceX-IPO auf Bitcoin aus? Das sagen Experten.

SpaceX IPO: Was der größte Börsengang aller Zeiten für Bitcoin bedeutet

SpaceX IPO: Was der größte Börsengang aller Zeiten für Bitcoin bedeutet

In diesem Artikel erfährst du: Wie Experten den SpaceX-IPO bewerten

Welche Auswirkungen der Börsengang auf Bitcoin hat

Warum der IPO sogar eine Chance für eine Bitcoin-Rallye sein kann

Die Spannung steigt. Nur noch wenige Stunden trennen Anleger vom wohl größten Börsengang aller Zeiten. Der SpaceX-IPO könnte das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk auf Anhieb zu einer der teuersten Firmen der Welt machen – und Bitcoin in die Bredouille bringen. Worauf sich Anleger jetzt gefasst machen sollten.

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