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Bitcoin-Kurs verteidigt den Boden – droht jetzt die nächste Verkaufswelle?

Hinter dem jüngsten Rückgang steckt mehr als nur eine kurzfristige Marktreaktion. Vor allem im Derivatemarkt kam es zu einer regelrechten Kapitulation vieler Trader. Was jetzt droht.

Louis Blümlein
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Bitcoin-Münze transparent vor einer Anzeigetafel an der Börse.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wann steigt Bitcoin wieder?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die jüngste Korrektur deutlich stärker ausfiel als viele Anleger erwartet hatten
  • Welche Rolle der Futures-Markt und die Kapitulation vieler Trader gespielt haben
  • Weshalb die Nachfrage aktuell auf einem seltenen Extremniveau notiert
  • Welche Kurszone bei einer möglichen Erholung wieder in den Fokus rücken könnte

Bitcoin hat eine turbulente Woche hinter sich. Nachdem der Kurs auf das bisherige Jahrestief gefallen war, konnten die Käufer den Rückgang zunächst stoppen. Entwarnung gibt es deshalb aber noch nicht, die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die zuletzt starken Arbeitsmarktdaten aus den USA sorgen weiterhin für Unsicherheit. Gleichzeitig zeigen verschiedene Daten, dass sich viele Anleger aus dem Markt zurückziehen. Solche Phasen waren in der Vergangenheit allerdings häufig der Ausgangspunkt für spätere Erholungen. Was jetzt wichtig wird.

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