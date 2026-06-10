Hinter dem jüngsten Rückgang steckt mehr als nur eine kurzfristige Marktreaktion. Vor allem im Derivatemarkt kam es zu einer regelrechten Kapitulation vieler Trader. Was jetzt droht.

Bitcoin-Kurs verteidigt den Boden – droht jetzt die nächste Verkaufswelle?

Bitcoin-Kurs verteidigt den Boden – droht jetzt die nächste Verkaufswelle?

In diesem Artikel erfährst du: Warum die jüngste Korrektur deutlich stärker ausfiel als viele Anleger erwartet hatten

Welche Rolle der Futures-Markt und die Kapitulation vieler Trader gespielt haben

Weshalb die Nachfrage aktuell auf einem seltenen Extremniveau notiert

Welche Kurszone bei einer möglichen Erholung wieder in den Fokus rücken könnte

Bitcoin hat eine turbulente Woche hinter sich. Nachdem der Kurs auf das bisherige Jahrestief gefallen war, konnten die Käufer den Rückgang zunächst stoppen. Entwarnung gibt es deshalb aber noch nicht, die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die zuletzt starken Arbeitsmarktdaten aus den USA sorgen weiterhin für Unsicherheit. Gleichzeitig zeigen verschiedene Daten, dass sich viele Anleger aus dem Markt zurückziehen. Solche Phasen waren in der Vergangenheit allerdings häufig der Ausgangspunkt für spätere Erholungen. Was jetzt wichtig wird.

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