In diesem Artikel erfährst du:
- Warum ein erneuter Ethereum-Kursrücksetzer nicht ausgeschlossen werden darf
- Wieso ein Rückfall unter die 20-Tagelinie das Ende des Kursanstiegs bedeuten könnte
- Welche Chartmarken über die Kursrichtung von Ethereum (ETH) entscheiden
Die Kryptowährung Ethereum stieg zu Wochenbeginn auf ein neues Monatshoch bei 1.981 US-Dollar bevor ein Abverkauf im US-Technologiesektor den Altcoin zurück in Richtung 20-Tagelinie drückte. Trotz des jüngsten Rücksetzers weist der Ether-Chart weiterhin höhere Hochs und Tiefs auf. Kurzfristig gilt es für die Käuferseite folgende charttechnisch relevante Kursmarken zu verteidigen.
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