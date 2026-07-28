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Kursanalyse 

Ethereum-Analyse: Steht der Altcoin vor einem erneuten Rücksetzer?

Ethereum erreicht ein neues Monatshoch. Kann der Altcoin sich gegen den Sell-Off der KI-Aktien behaupten? Das sagt der Chart.

Stefan Lübeck
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Eine Ethereum-Münze steht vor einem hellblauen Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Ethereum (ETH) versucht eine neue Kurskorrektur abzuwenden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum ein erneuter Ethereum-Kursrücksetzer nicht ausgeschlossen werden darf
  • Wieso ein Rückfall unter die 20-Tagelinie das Ende des Kursanstiegs bedeuten könnte
  • Welche Chartmarken über die Kursrichtung von Ethereum (ETH) entscheiden

Die Kryptowährung Ethereum stieg zu Wochenbeginn auf ein neues Monatshoch bei 1.981 US-Dollar bevor ein Abverkauf im US-Technologiesektor den Altcoin zurück in Richtung 20-Tagelinie drückte. Trotz des jüngsten Rücksetzers weist der Ether-Chart weiterhin höhere Hochs und Tiefs auf. Kurzfristig gilt es für die Käuferseite folgende charttechnisch relevante Kursmarken zu verteidigen.

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