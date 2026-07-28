Der Stimmung am Krypto-Markt erfährt neue Risse. Die Problemlage aus starkem US-Dollar, Abverkauf von KI-Aktien und neuen Unsicherheiten rund um den Clarity Act trüben das Bild ein. Bitcoin, Ethereum und Co. könnten schwierige Wochen bevorstehen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und viele Altcoins zeigen zu Wochenbeginn eine positive Kursentwicklung und erreichen neue Monatshochs. â³

Geringes Handelsvolumen und geopolitische Risiken könnten die Erholung jedoch abrupt beenden. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Bitcoin und in der Folge auch viele Altcoins müssen sich zu Wochenbeginn dem anhaltenden Abverkauf von Chipaktien beugen und treten den Rückwärtsgang an. Nachdem viele Kryptowährungen zuvor neue Monatshochs erreicht hatten, scheint dem Sektor zunehmend die Luft auszugehen. Unser Musterdepot zeigt exemplarisch, wie sich Krypto-Investoren in dieser Marktphase positionieren können.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Der Krypto-Sektor kann seine Kurserholung der Vorwoche vorerst nicht fortsetzen und schließt sich der Korrekturbewegung bei KI-Aktien an. Dass der US-Dollarindex DXY kurz vor der morgigen Leitzinsentscheidung weiter an Stärke gewinnt, belastet Bitcoin und Co. zusätzlich. Aktuell rechnen 36 Prozent der Marktakteure mit einer Zinsanhebung durch die US-Notenbanker. Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung des Clarity Acts vor der Sommerpause weiter zurückgegangen. Die beiden größten Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, müssen dieser Entwicklung Tribut zollen und konsolidieren auf Wochensicht jeweils rund vier Prozent. Ripple und Solana notieren sogar mehr als sechs Prozent leichter.

An der Wall Street verzeichnete der Bitcoin Spot ETF in den letzten drei Handelstage neue Abflüsse in einem Umfang von 476 Millionen US-Dollar. Die Zurückhaltung der professionellen Anleger scheint in Anbetracht der heterogenen Problemlage vorerst anzuhalten.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Phala Network (PHA) und Hyperliquid (HYPE). Die Wahrscheinlichkeit einer bearishen Tendenz in den historisch schwachen Handelsmonaten August und September scheint weiter hoch zu sein, weshalb wir unsere Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT) unverändert oberhalb der 25 Prozent belassen.

Das Muster-Depot verliert auf 7-Tage-Sicht rund vier Prozent an Wert. Die Gesamtposition des Portfolios liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 88.006 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot folgt der Schwäche im US-Aktienmarkt

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich zudem die MiCA-konforme Krypto-Börse Kraken, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten.

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin zeigt sich auf kurzfristiger Zeitebene weiter richtungslos. Nachdem der Kurs in den vergangenen 24 Stunden zwischen rund 63.060 und 65.090 US-Dollar schwankte, notiert er aktuell unter dem EMA-20, was auf eine anhaltende kurzfristige Schwäche hindeutet. Gleichzeitig liefert der RSI mit 48 Punkten kein klares Momentum-Signal, während das nachlassende negative MACD-Histogramm auf eine leichte Stabilisierung des Verkaufsdrucks schließen lässt. Auch die moderate Ausweitung der Bollinger-Bänder spricht eher für eine Konsolidierungsphase als für einen unmittelbar bevorstehenden Ausbruch. Entscheidend bleibt nun die Zone um 64.316 US-Dollar: Gelingt den Bullen die Rückeroberung dieses Bereichs, rücken Kursziele zwischen 66.000 und 67.500 US-Dollar in den Fokus. Fällt Bitcoin hingegen nachhaltig unter die Unterstützung bei 62.300 US-Dollar, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich zwischen 59.000 und 61.500 US-Dollar ausweiten. Insgesamt überwiegt damit derzeit ein neutrales bis leicht bärisches Chartbild.

Ethereum (ETH)

Ethereum präsentiert sich kurzfristig in einer neutralen bis leicht bärischen Verfassung. Der Kurs notiert weiterhin unter dem EMA-20, während der RSI mit knapp 50 Punkten kein klares Momentum erkennen lässt. Positiv ist jedoch, dass der Verkaufsdruck laut MACD zuletzt etwas nachgelassen hat, was auf eine Stabilisierung hindeutet. Solange die Unterstützung bei 1.820 US-Dollar hält, bleibt eine Seitwärtsbewegung das wahrscheinlichste Szenario. Ein Ausbruch über 1.981 US-Dollar könnte hingegen neue Aufwärtsdynamik entfachen, während ein Rückfall unter 1.820 US-Dollar das Risiko einer stärkeren Korrektur erhöhen würde.

Solana (SOL)

Solana steht kurzfristig weiter unter Druck. Der Kurs notiert unter dem EMA-20 und bestätigt mit einer Folge tieferer Hochs und tieferer Tiefs den intakten kurzfristigen Abwärtstrend. Auch der RSI bei 43 Punkten spricht für ein schwaches Momentum, wenngleich das nachlassende negative MACD-Histogramm auf eine leichte Beruhigung des Verkaufsdrucks hindeutet. Gleichzeitig deuten die moderat geöffneten Bollinger-Bänder auf leicht zunehmende Schwankungen in einem weiterhin angespannten Marktumfeld hin.

Wer über Solana hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

Charttechnisch richtet sich der Blick nun auf die Unterstützung bei 72,86 US-Dollar. Ein Bruch dieser Marke könnte die Korrektur in Richtung 68 bis 70 US-Dollar ausweiten. Auf der Oberseite würde erst ein nachhaltiger Anstieg über den EMA-20 und den Widerstand bei 76,25 US-Dollar das Chartbild spürbar aufhellen und Raum für eine Erholung bis in den Bereich um 82 US-Dollar schaffen. Bis dahin bleibt die kurzfristige Ausgangslage neutral bis leicht bärisch.

Aave (AAVE)

Aave präsentiert sich kurzfristig in einer neutralen bis leicht bullischen Verfassung. Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20, während der RSI bei 58 Punkten auf eine solide Kaufdynamik ohne Überhitzung hindeutet. Nach der starken Vorwochenrally befindet sich der DeFi-Token derzeit in einer Konsolidierungsphase. Gelingt ein Ausbruch über den Widerstand bei 100,05 US-Dollar, könnte sich die Aufwärtsbewegung bis in den Bereich von 102 bis 105 US-Dollar fortsetzen. Fällt AAVE hingegen unter die Unterstützung bei 96,47 US-Dollar, würde sich das Chartbild kurzfristig wieder eintrüben.

Binance Coin (BNB)

BNB befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Der Kurs bewegt sich knapp unter dem EMA-20, während der RSI mit rund 46 Punkten auf ein ausgeglichenes Momentum hindeutet. Positiv fällt auf, dass sich der Abwärtsdruck zuletzt abgeschwächt hat und die Serie höherer Tiefs für eine Stabilisierung spricht. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 575,77 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 590 bis 620 US-Dollar ebnen. Rutscht BNB dagegen unter die Unterstützung bei 561,41 US-Dollar, dürfte sich das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol zeigt sich kurzfristig weiter angeschlagen. Der Kurs notiert unter dem EMA-20, während der RSI mit knapp 39 Punkten auf ein schwaches Momentum hindeutet. Zwar lässt der Verkaufsdruck laut MACD allmählich nach, das Chartbild bleibt mit einer Folge tieferer Hochs und Tiefs jedoch eingetrübt. Ein Anstieg über den Widerstand bei 0,5916 US-Dollar könnte eine Erholung bis 0,62 US-Dollar einleiten. Fällt der Kurs hingegen unter die Unterstützung bei 0,5592 US-Dollar, droht eine Ausweitung der Korrektur in Richtung 0,50 US-Dollar.

Canton (CC)

Canton (CC) baut seine Kurskorrektur der Vorwochen aus und rutschte in den letzten Tagen auf den tiefsten Stand seit 20. Januar ab. In der Spitze korrigiert die RWA-Blockchain auf 0,115 US-Dollar. Bereits im charttechnisch relevanten Bereich um 0,126 US-Dollar scheiterte die Käuferseite mit einer Erholungsbewegung und die Bären drückten den CC-Kurs zurück auf aktuell 0,118 US-Dollar. Hier muss sich der Kurs zwingend stabilisieren. Kommt es in den kommenden Tagen zu einer bearishen Trendfortsetzung, ist ein Abverkauf bis an das Jahrestief bei 0,107 US-Dollar nicht auszuschließen.

Setzt der Altcoin hingegen zu einer Kursumkehr gen Norden an, rückt der EMA-20 bei 0,127 US-Dollar als Ziel in den Fokus. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Resist würde die Marke von 0,135 US-Dollar als Kursziel aktivieren. Der RSI-Indikator indiziert moderat steigendes Momentum während der Kurs tiefere Tiefs ausbildet, was die Chance auf eine technische Gegenbewegung leicht verbessert.

Hyperliquid (HYPE)

Der Kurs von Hyperliquid (HYPE) erfährt anhaltenden Abgabedruck. Zu Wochenbeginn scheiterten die Bullen bei dem Versuch, den Bereich um den EMA-20 bei 60,60 US-Dollar zurückzuerobern. Ausgehend vom Wochenhoch rutschte der HYPE-Kurs um zehn Prozentpunkte auf ein neues Monatstief bei 54,40 US-Dollar ab. Um die Kurskorrektur zu beenden, muss der Altcoin sich zunächst nachhaltig oberhalb der 56,30 US-Dollar stabilisieren, um in der Folge zurück bis in die Zone um den EMA-20 und den EMA-50 bei 61,35 US-Dollar vorzudringen. Weitet sich die Abwärtsbewegung aus, droht ein Retest des Vormonatstiefs bei 52,67 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls bis an den übergeordneten Aufwärtstrend bei 51,20 US-Dollar würde ebenfalls weiter zunehmen.

Durch den Rückfall unter die Marke von 45 hat der RSI-Indikator in der Vorwoche ein Verkaufssignal generiert. Mit aktuell 35 bietet sich Platz für eine anhaltende Korrekturbewegung, was die Wahrscheinlichkeit neuer Monatstiefs zusätzlich erhöht.

Ripple (XRP)

XRP bleibt kurzfristig unter Druck. Der Kurs notiert klar unter dem EMA-20 und bestätigt mit einer Folge tieferer Hochs und Tiefs den intakten Abwärtstrend. Der RSI ist mit knapp 28 Punkten bereits im überverkauften Bereich, was eine technische Gegenbewegung begünstigen könnte. Dafür müsste XRP jedoch zunächst den EMA-20 zurückerobern. Solange dies nicht gelingt, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen. Ein Bruch der Unterstützung bei 1,049 US-Dollar könnte die Korrektur bis in den Bereich um 0,98 US-Dollar ausweiten.

Phala Network (PHA)

Der Privacy AI-Coin Phala (PHA) kann sich bislang nicht stabilisieren. Zu Wochenbeginn korrigierte der PHA-Kurs auf ein neues Jahrestief bei 0,020 US-Dollar. Zwar setzt in den letzten Handelsstunden eine Erholung auf aktuell 0,021 US-Dollar ein, die Gefahr eines Rückfalls bis an das Vorjahrestief bei 0,019 US-Dollar ist jedoch unverändert gegeben. Ein erstes Lebenszeichen wäre in einer nachhaltigen Stabilisierung oberhalb der 0,022 US-Dollar zu sehen. Sodann könnte der Kurs bis an den EMA-20 bei 0,023 US-Dollar zulegen. Weitet sich die Korrektur am Krypto-Markt hingegen weiter aus und Phala fällt unter die 0,019 US-Dollar zurück, wäre ein Abverkauf bis an die 0,016 US-Dollar nicht auszuschließen.

Der RSI weist mit einem Wert von 30 erneut einen überverkauften Zustand auf. Zudem zeigt der Momentum-Indikator eine bullishe Divergenz auf, was die Chance auf eine technische Erholungsbewegung erhöht.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Der weltweite Ausverkauf bei Halbleiteraktien hat sich seit Wochenbeginn abermals beschleunigt. Auslöser sind zunehmende Sorgen über die hohen KI-Investitionen sowie der wachsende Wettbewerbsdruck aus China. Chip-Aktien in ganz Asien stehen deutlich unter Druck. Besonders stark traf es den Aktienindex Kospi in Südkorea, der in den letzten 24 Handelsstunden um weitere elf Prozent an Wert einbüßte. In der Folge musste auch der Krypto-Sektor Federn lassen, zeigt sich in Anbetracht der Panik an den Märkten aber weiterhin verhältnismäßig robust. Jedoch könnte zusätzlicher Gegenwind aus den USA drohen. Eine hawkishe US-Zentralbank würde die Stärke des US-Dollarindex DXY zusätzlich befeuern. Dass der für den Krypto-Markt wichtige Clarity Act noch vor der beginnenden Sommerpause des US-Senats am 7. August verabschiedet wird, scheint ebenfalls unwahrscheinlich. Auch mit Blick auf die militärische Auseinandersetzung im Nahen Osten sind keine substanziellen Fortschritte zu erkennen. Daher halten wir die Cash-Quote unverändert oberhalb der Schwelle von 25 Prozent, um im Falle einer marktweiten Kurskorrektur günstiger nachkaufen zu können.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Diese Handelswoche ist gespickt mit relevanten Daten. Am morgigen Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihre neueste Leitzinsentscheidung. Am Donnerstag folgen die erste Schätzung zum US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal sowie die PCE-Kerninflationsdaten für den Handelsmonat Juni. Zum Wochenschluss am Freitag gibt die japanische Notenbank BoJ ihre aktuelle Zinsentscheidung bekannt.

Parallel geht die aktuelle US-Berichtssaison ihrem Höhepunkt entgegen. Mit den Quartalszahlen von Microsoft, Meta und Robinhood präsentieren nachbörslich am Mittwochabend gleich drei für den Krypto-Markt relevante US-Technologieunternehmen ihr neustes Zahlenwerk. Tags darauf öffnen zudem die Techgiganten Apple und Amazon nach Börsenschluss ihre Bücher.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.